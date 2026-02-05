PasaulisĮvykiai

D. Trumpas: dar nesu naudojęs „ChatGPT“

2026 m. vasario 5 d. 09:03
JAV prezidentas Donaldas Trumpas prisipažino, kad dar nėra naudojęs dirbtinio intelekto (DI) programinės įrangos, pavyzdžiui „ChatGPT“.
„Bet apie tai viską žinau“, – pareiškė jis interviu TV stočiai NBC. – DI yra nuostabus dalykas“. Dirbtinis intelektas taps svarbesne inovacija už internetą, prognozavo prezidentas.
Kartu D. Trumpas paneigė, kad dėl dirbtinio intelekto bus prarastos darbo vietos. Visiškai priešingai: „Tai bus didžiausias darbo vietų kūrėjas“, – kalbėjo prezidentas.
Šiuo metu baiminamasi, kad DI programinė įranga daugelyje sričių , be kita ko, gali pakeisti pradedančiųjų pozicijas. JAV įmonės, pavyzdžiui, „Amazon“, naikindamos tūkstančius darbo vietų, jau nurodė ir DI efektą.
Nuo savo kadencijos pradžios D. Trumpas išleido potvarkius, kuriais siekiama paspartinti dirbtinio intelekto plėtrą JAV. Jis, be kita ko, atšaukė savo pirmtako Joe Bideno prezidentavimo metu priimtus sprendimus, kuriais buvo siekiama sumažinti DI keliamas rizikas.
