D. Trumpas po JAV piliečių žūties per migracijos pareigūnų operacijas užsimena apie kurso pakeitimą

Trečiadienį duodamas interviu transliuotojui „NBC News“, D. Trumpas pareiškė, kad iš diskusijų su vietos pareigūnais suprato, jog įtemptoje situacijoje gali prireikti kitokio tono.
„Supratau, kad galbūt galime būti šiek tiek švelnesni (…) Bet vis tiek reikia būti griežtiems“, – tvirtino jis.
Sprendimas išvesti iš Mineapolio 700 sienos apsaugos pareigūnų buvo priimtas remiantis jo nurodymu, pažymėjo D. Trumpas.
Apie pareigūnų išvedimą prieš tai buvo paskelbęs D. Trumpo sienos apsaugos komisaras Tomas Homanas. Šis žingsnis laikomas atsaku į intensyvius protestus, įsiplieskusius po to, kai per federalinių pareigūnų operacijas Mineapolyje buvo nušauti du JAV piliečiai.
D. Trumpas akcentavo, kad vis dar reikia išlikti griežtiems, nes jie toliau tvarkosi su sunkiais nusikaltėliais ir dabar laukia, kol miestas perduos juos federalinėms valdžios institucijoms.
700 pareigūnų išvedimas buvo požiūrio pakeitimo dalis po diskusijų su valstijos gubernatoriumi Timu Walzu ir miesto meru Jacobu Frey. Jis teigė, kad turėjo „puikius pokalbius“ su abiem demokratais.
Tačiau D. Trumpas taip pat skundėsi, kad jie viešai „svaičioja, tarsi nebūtų buvę skambučio“.