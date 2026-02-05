PasaulisĮvykiai

Iranas pranešė apie naujos 2000 km nuotolio balistinės raketos dislokavimą

2026 m. vasario 5 d. 19:35
Irano Islamo revoliucijos gvardija pirmą kartą po žeme dislokavo naują vidutinio nuotolio balistinę raketą „Khorramshahr 4“, ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra „Fars“.

Teigiama, kad raketa, kurią „Fars“ apibūdino kaip pažangiausią Irano raketą, gali nuskrieti 2000 kilometrų, o jos naudingoji apkrova – daugiau nei 1 tona sprogmenų, pranešė agentūra.
„Fars“ pranešė, kad Iranas taip pat pradeda statyti naują požeminį raketų miestą gvardijos kosmoso būstinėje.
Po 12 dienų karo su Izraeliu praėjusių metų birželį Teheranas taip pat paskelbė apie reikšmingą savo karinės politikos pasikeitimą – perėjo nuo ankstesnės gynybinės prie pirmojo smūgio sudavimo pozicijos.
Naujoji raketa skirta pademonstruoti gebėjimą suduoti didelio masto pirmąjį arba atsakomąjį smūgį.
Jungtinės Valstijos jau seniai ragina Iraną apriboti savo balistinių raketų veikimo nuotolį.
Teheranas nuolat skelbia pranešimus apie naują ginkluotę ir sėkmingus ginklų bandymus, bet jų neįmanoma patikrinti.
Remiantis oficialiais pranešimais, šalis turi kelių tipų raketas, kurių veikimo nuotolis siekia iki 2000 kilometrų. Šios raketos gali pasiekti taikinius Izraelyje ir JAV bazėse Persijos įlankos regione.
