Iranas užsipuolė F. Merzą

Iranas, anot A. Araghchi, visad palaikė gerus santykius su Vokietija.
„Dėl to dar apmaudžiau, kad Vokietijai pasaulio scenoje atstovauja toks asmuo, kaip ponas Merzas“, – teigė jis.
Ministras pabrėžė: „Tikimės, kad Vokietija vėl turės brandesnę ir garbingą politinę vadovybę“. Vokietija esą iš „pažangos variklio Europoje“ tapo „regreso varikliu“.
Taip A. Araghchi reagavo į F. Merzo pareiškimus tinkle „X“. Kancleris, be kita ko, teigė, kad įvykiai Irane trukdo regioninėms taikos pastangoms. Vokietija esą pasirengusi daryti spaudimą, kad Irano branduolinė programa greitai būtų nutraukta. Panašiai F. Merzas kalbėjo ir trečiadienį prieš pradėdamas kelionę į Persijos įlankos regioną.
A. Araghchi, be to, kritikavo, kad Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija 2025 m. rugsėjį aktyvavo vadinamąjį „Snapback“ mechanizmą. Tai leidžia atnaujinti JT sankcijas.
A. Araghchi užkliuvo ir F. Merzo pasisakymai po pastarųjų masinių protestų Irane.
„Jei režimas tik naudodamas smurtą gali išsilaikyti valdžioje, tai faktiškai jis pasmerktas žlugti. Manau, kad matome paskutines šio režimo dienas ir savaites“, – sausio viduryje sakė Vokietijos kancleris. Teheranas kalbėjo apie „neatsakingą kišimąsi į Irano vidaus reikalus“.
Žurnalistai Teherane A. Araghchi žodžius vertina kaip politinės vadovybės didėjančios frustracijos, kurią kelia galios praradimas šalyje, auganti tarptautinė izoliacija ir tikėtinos nuolaidos JAV, ženklą. Be to ministras nepakviestas į Miuncheno saugumo konferenciją, tačiau joje turėtų dalyvauti buvusio Irano šacho sūnus Reza Pahlavi, laikomas de facto protestų judėjimo lyderiu.
IranasFriedrichas MerzasVokietija
Rodyti daugiau žymių