Iš G. Landsbergio – aštri reakcija į Europos pareiškimus apie derybas su V. Putinu

„Kodėl bet kuris europietis norėtų kalbėtis su V. Putinu? Man įdomu, ką jie ruošiasi jam pasakyti. Kaip sakė valstybės sekretorius George’as Shultzas: „Derybos yra eufemizmas kapituliacijai, jei galios šešėlis nepakyla ant derybų stalo.“
Tai kokį galios šešėlį Europa ketina mesti? Sušaldytų turtų konfiskavimą? Abejoju. Pajėgų dislokavimą Ukrainoje ar oro erdvės uždarymą? Nepavyks. Tikiuosi, jie sugalvojo kitokį svertą, kažką, kas iš tikrųjų galėtų pakeisti V. Putino mąstymą.
Jei ne – tai bus, geriausiu atveju, gėdingas fotosesijos pretekstas, o blogiausiu – mėginimas kapituliuoti, kenkiant dar kovojančiai Ukrainai. Bet kuriuo atveju, kodėl tiesiog nesiųsti baltos vėliavos? Šį susitikimą iš esmės galima būtų sutvarkyti el. paštu. Nereikia niekam eiti ir taip gėdingai save žeminti“, – socialiniame tinkle X rėžė G. Landsbergis.
Portalas Lrytas primena, kad Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono vyriausiasis diplomatinis patarėjas Emmanuelis Bonnas šią savaitę lankėsi Maskvoje, kur surengė konfidencialius susitikimus su Rusijos vadovybės atstovais.
Vykstant deryboms dėl karo Ukrainoje užbaigimo, kai kurios Europos šalys, kurios tiesiogiai nedalyvauja procese, siekia sustiprinti savo dalyvavimą kuriant būsimą saugumo sistemą.
Vizito metu diplomatas susitiko su Rusijos prezidento vyriausiuoju užsienio politikos padėjėju Jurijumi Ušakovu. Prancūzija tvirtina, kad bet kokie susitarimai dėl paliaubų ir tolesnių konflikto sprendimo žingsnių negali būti priimti be tiesioginio Europos valstybių dalyvavimo.
Komentuodamas savo paties dialogo su V. Putinu perspektyvas, E. Macronas pažymėjo, kad atitinkamas darbas atliekamas parengiamuoju lygmeniu: „Tai rengiama. Vyksta diskusijos techniniu lygmeniu.“
Anksčiau gruodį E. Macronas pareiškė, kad Europai reikėtų kalbėti su V. Putinu ir užsiminė apie galimybę susisiekti su Kremliaus šeimininku artimiausiomis savaitėmis.
Sausio mėnesį Italijos premjerė Giorgia Meloni taip pat užsiminė apie pokalbių su Rusija galimybę, teigdama, kad tam Europos Sąjunga (ES) galėtų paskirti specialųjį pasiuntinį.
