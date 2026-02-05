JAV patvirtino 200 mln. dolerių finansavimą Baltijos šalims

Gynybos asignavimų aktas Atstovų Rūmuose buvo priimtas vos trijų trijų balsų persvara (217 „už“, 214 „prieš“), o Senate – 42 balsų persvara: 71 „už“, 29 „prieš“, prieš jį pasirašant D. Trumpui.
Finansavimas, šią savaitę patvirtintas vadovaujantis 2026 finansinių metų gynybos asignavimų aktu, užtikrina tolesnę JAV paramą Estijai, Latvijai ir Lietuvai įgyvendinant Baltijos saugumo iniciatyvą (BSI).
838,7 milijardo dolerių (apie 710 mlrd. eurų) gynybos paketas, kurį antradienį pasirašė prezidentas JAV Donaldas Trumpas, užtikrins finansavimą saugumo bendradarbiavimui su trimis Baltijos valstybėmis.
Dar 10 milijonų dolerių (maždaug 8,5 mln. eurų) buvo skirti Estijai vadovaujantis Užsienio karinio finansavimo programą iš užsienio misijų biudžeto, kurį Talinas anksčiau naudojo HIMARS bei „Javelin“ raketoms ir didelio kalibro artilerijos sviediniams įsigyti.
„Tai padės sustiprinti mūsų Baltijos šalių sąjungininkų atgrasymo pajėgumus“, – „Laisvės radijui“ teigė respublikonas Kongreso narys Donas Baconas ir pridūrė, kad šis klausimas tapo prioritetiniu po to, kai Gynybos departamentas pareiškė ketinantis nutraukti programos finansavimą.
„Kongresas yra įsipareigojęs stiprinti NATO, ir mes žinome, kad reikia skirti ypatingą dėmesį Baltijos šalims“, – nurodė jis ir pridūrė, kad istorija rodo, kokie pavojai kyla atsisakius visuotinių įsipareigojimų.
„Dauguma Kongreso narių yra įsipareigoję NATO ir supranta, kad mums reikia draugų, kad galėtume pasipriešinti Kinijai, Rusijai ir Iranui. Vieni to padaryti nepajėgsime. Vienos JAV yra silpnesnės JAV“, – pridūrė D. Baconas.
Ekspertų grupės „Atlantic Council“ Transatlantinės saugumo iniciatyvos direktoriaus pavaduotoja Kristen Taylor „Laisvės radijui“ paaiškino, kad šis įstatymas priimamas tuo metu, kai Rusijos veikla NATO rytiniame flange intensyvėja.
„Finansavimas skirtas sąveikai gerinti ir Baltijos šalių sąjungininkų kariniams pajėgumams stiprinti“, – sakė ji.
Dar svarbiau yra tai, kad finansavimas savotiškai nuramina sąjungininkus, kurie ėmė nuogąstauti dėl Vašingtono įsipareigojimų Europai, pridūrė K. Taylor.
