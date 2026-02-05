Kubos prezidentas sako esąs pasirengęs derėtis su JAV, bet „be spaudimo“

„Kuba yra pasirengusi užmegzti dialogą su Jungtinėmis Valstijomis, dialogą bet kokia tema... bet be spaudimo ir išankstinių sąlygų“, – per valstybinę televiziją ir radiją kreipdamasis į tautą sakė M. Diaz-Canelis.
Jis pridūrė, kad bet kokios derybos turi vykti „lygiateisiškai, gerbiant mūsų suverenumą, nepriklausomybę ir apsisprendimo teisę“ ir be „kišimosi į mūsų vidaus reikalus“.
Pastaraisiais mėnesiais D. Trumpas ne kartą grasino komunistų valdomai Kubai, žadėdamas nutraukti naftos tiekimą šiai šaliai ir pareikšdamas, kad sala yra „pasirengusi žlugti“.
Ekonomikos krizės apimta Kuba ilgą laiką priklausė nuo naftos, tiekiamos iš Venesuelos, kurios lyderis praėjusį mėnesį buvo nuverstas per kruviną JAV įvykdytą karinę operaciją.
Vėliau D. Trumpas pareiškė, kad jis dabar kontroliuoja Venesuelos naftą, pažadėjo atkirsti Kubą nuo šios žaliavos ir pagrasino įvesti muitus bet kuriai kitai šaliai, kuri padės Havanai, kuriai taikomos JAV sankcijos.
Dėl tokios spaudimo taktikos kyla grėsmė, kad Kuba gali pasinerti į visišką tamsą, nes dėl degalų trūkumo jos jėgainėms jau dabar sunkiai sekasi užtikrinti elektros tiekimą.
Ketvirtadienį po gedimo elektros tinkluose šimtai tūkstančių žmonių šalies rytinėje dalyje keletui valandų liko be elektros.
Išanalizavusi pastarojo laikotarpio oficialius statistinius duomenis, AFP nustatė, kad praėjusiais metais sala pagamino tik pusę jai reikalingo elektros energijos kiekio.
Valdžios atstovai dėl krizės, be kita ko pasižyminčios ir maisto bei vaistų stygiumi, kaltina griežtas JAV sankcijas. Tačiau prie salos bėdų prisidėjo ir prastas ekonomikos valdymas bei turizmo žlugimas po COVID-19 pandemijos.
D. Trumpas ne kartą sakė, kad Vašingtonas derasi dėl „susitarimo“ su Havana, tačiau pastaroji neigia, kad vyksta kokios nors oficialios derybos. D. Trumpas nepatikslino ir kokio pobūdžio susitarimą jis yra pasiūlęs.
KubaJungtinės Amerikos Valstijos (JAV)Donaldas Trumpas (Donald Trump)
Rodyti daugiau žymių