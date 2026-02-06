D. Trumpas ragina sudaryti naują branduolinę sutartį pasibaigus susitarimui su Rusija

D. Trumpo administracija ne kartą spaudė į naują sutartį įtraukti Kiniją, kurios arsenalas didėja, bet vis dar yra gerokai mažesnis nei Rusijos ir Jungtinių Valstijų, tačiau Pekinas viešai atmetė šį spaudimą.
D. Trumpas dažniausiai nekalbėdavo apie Rusijos raginimus pratęsti Naująją START sutartį – 2010 m. susitarimą, kuriame buvo nustatyti paskutiniai apribojimai dviem didžiausioms branduolinėms galybėms, praėjus dešimtmečiams nuo Šaltojo karo laikų susitarimų.
Tačiau praėjus kelioms valandoms po jos galiojimo pabaigos D. Trumpas pareiškė, kad sutartis, pasirašyta prezidento Baracko Obamos ir pratęsta prezidento Joe Bideno, buvo „blogai suderėta“ ir „šiurkščiai pažeidžiama“.
„Mes turėtume pavesti mūsų branduolinės energetikos ekspertams parengti naują, patobulintą ir modernizuotą sutartį, kuri galėtų galioti ilgai ateityje“, – rašė jis savo platformoje „Truth Social“.
Paklausta, ar Vašingtonas ir Maskva susitarė laikytis pasibaigusios START sutarties sąlygų, kol vyksta derybos dėl naujo susitarimo, Baltųjų rūmų atstovė spaudai Karoline Leavitt atsakė: „Mano žiniomis, ne“.
Rusija atsisakė patikrinimų pagal Naująją START sutartį, kai pablogėjo santykiai su J. Bideno administracija. Trečiadienį ji pareiškė, kad pasibaigus Naujosios START sutarties galiojimui, nebelaiko savęs įsipareigojusia dėl branduolinių kovinių galvučių skaičiaus.
Nepaisant aklavietės dėl Naujosios START sutarties, D. Trumpas entuziastingai atnaujino diplomatiją su Rusija ir pernai rugpjūtį pakvietė prezidentą Vladimirą Putiną į Aliaską.
Ketvirtadienį JAV paskelbė atnaujinančios karinį dialogą su Rusija po trišalių derybų Abu Dabyje dėl karo Ukrainoje.
„Neribota branduolinė konkurencija“
Aktyvistai perspėja, kad Naujosios START sutarties galiojimo pabaiga gali sukelti pasaulines ginklavimosi varžybas, ir paragino branduolines valstybes pradėti derybas.
Buvusių aukšto rango ginklų kontrolės pareigūnų iš viso pasaulio grupė ketvirtadienį bendrame pareiškime paragino JAV ir Rusiją pirmiausia susitarti toliau laikytis Naujojoje START sutartyje numatytų apribojimų.
Naujosios START sutarties galiojimo pabaiga „sumažins branduolinį stabilumą ir nuspėjamumą, kels grėsmę pasaulio saugumui ir padidins naujos nevaržomos branduolinės konkurencijos eros riziką“, – rašė jie.
JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas pareiškė, kad JAV ir Rusijos branduolinės sutartys po daugiau nei pusės šimtmečio atsidūrė „rimtoje situacijoje“.
„Šis per dešimtmečius įgyvendintų pasiekimų išardymas negalėjo įvykti blogesniu metu – pavojus, kad bus panaudotas branduolinis ginklas, yra didžiausias per dešimtmečius“, – sakė A. Guterresas po Rusijos grasinimų panaudoti taktinius branduolinius ginklus karo Ukrainoje pradžioje.
Vienas NATO pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, paragino laikytis „santūrumo ir atsakomybės“ ir sakė, kad JAV vadovaujamas karinis aljansas „ir toliau imsis būtinų priemonių“ savo gynybai užtikrinti. Pareigūnas pasmerkė „neatsakingą Rusijos branduolinę retoriką“.
Kinija atmeta spaudimą
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio trečiadienį pareiškė, kad ginklų kontrolė „neįmanoma“ neįtraukiant Kinijos.
Kinijos užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį išreiškė apgailestavimą dėl Naujosios START sutarties pabaigos, tačiau pareiškė, kad Pekinas „šiuo metu nedalyvaus derybose dėl branduolinio nusiginklavimo“.
„Kinijos branduoliniai pajėgumai yra visiškai kitokio masto nei Jungtinių Valstijų ir Rusijos“, – spaudos konferencijoje sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Lin Jianas.
Rusija ir JAV kartu kontroliuoja daugiau kaip 80 proc. pasaulio branduolinių galvučių.
Kinijos branduolinis arsenalas auga sparčiau nei bet kurios kitos šalies – maždaug po 100 naujų kovinių galvučių per metus nuo 2023 m., teigia Stokholmo tarptautinis taikos tyrimų institutas.
Apskaičiuota, kad Kinija turi mažiausiai 600 branduolinių galvučių, teigia institutas, – t. y. gerokai mažiau nei 1 500, kurių riba pagal Naująją START sutartį buvo nustatyta Rusijai ir JAV.
Prancūzija ir Jungtinė Karalystė, sutarties saistomos JAV sąjungininkės, kartu turi dar 100.
Ginklų kontrolės asociacijos, įspėjančios apie branduolinius pavojus, vykdomasis direktorius Darylas Kimballas, sutiko, kad Kinija turėtų dalyvauti.
Tačiau „nėra jokių požymių, kad D. Trumpas ar jo komanda nuo grįžimo į valdžią 2025 m. būtų skyrę tam laiko ir pasiūlę rizikos mažinimo ar ginkluotės kontrolės derybas su Kinija“, – sakė D. Kimballas.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Vladimiras PutinasRusija
