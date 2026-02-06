Internete pasirodžius žiniai apie E. Macrono ryšius su J. Epsteinu – ekspertų žinia apie rusų klastotę

Su užsienio dezinformacijos kampanijomis kovojanti prancūzų agentūra „Viginum“ trečiadienį aptiko suklastotą straipsnį, kuriame „prezidentas Emmanuelis Macronas kaltinamas dalyvavimu „Epsteino byloje“, pridūrė šaltinis.
Šaltinis teigė, kad suklastotas straipsnis buvo paskelbtas neva Prancūzijos žiniasklaidos organizacijai „France-Soir“ priklausančioje svetainėje, ir pridūrė, kad už šią operaciją yra atsakingas projektas „Storm-1516“, garsėjantis tuo, kad platina suklastotą medžiagą.
Pasak šio šaltinio, „Viginum“ yra pakankamai įsitikinusi, kad ši svetainė yra susijusi su informacine operacija „CopyCop“.
„CopyCop“ yra siejama su Johnu Marku Douganu – Rusijoje gyvenančiu pabėgėliu iš JAV. Pastarasis „prižiūri dalį informacinės operacijos „Storm-1516“ skaitmeninės infrastruktūros“, pridūrė šaltinis.
Šaltinis pridūrė, kad platformoje „X“ pirmoji šiuo vaizdo įrašu pasidalino „@LoetitiaH, seniai ir dažnai perduodanti informaciją, kurią transliuoja informacijos operacija „Storm-1516“.
Tada vaizdo įrašą „perėmė ir išplatino daugybė kitų agentūros „Viginum“ stebimų paskyrų“, nurodė šaltinis.
Tačiau „matomumas nereiškia poveikio“, pridūrė šaltinis, pažymėdamas, kad „ši operacija yra labai panaši“ į kitas „Storm-1516“ operacijas, nukreiptas prieš politinius veikėjus.
Trečiadienį „France-Soir“ bandė atsiriboti nuo suklastoto pranešimo.
„Svetainė https://france-soir.net neturi jokio ryšio su agentūra „France-Soir“, – teigiama pranešime.
RusijaEmmanuelis MacronasJeffrey Epsteinas
Rodyti daugiau žymių