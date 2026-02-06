JAV kariškiai: per smūgį į įtariamą narkotikų kontrabandos laivą žuvo dar du žmonės

„Žvalgyba patvirtino, kad laivas plaukė žinomais narkotikų prekybos maršrutais rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje ir dalyvavo narkotikų prekybos veikloje“, – sakoma JAV pietinės vadavietės pranešime platformoje „X“, priduriant, kad „per operaciją nenukentėjo jokios JAV karinės pajėgos“.
Prezidento Donaldo Trumpo administracija rugsėjo pradžioje pradėjo atakuoti tariamų kontrabandininkų laivus, tvirtindama, kad faktiškai kariauja su tariamais „narkotikų teroristais“, veikiančiais iš Venesuelos.
Tačiau ji nepateikė jokių tvirtų įrodymų, kad laivai naudojami narkotikų kontrabandai, todėl kilo karštų diskusijų dėl operacijų, kurios išsiplėtė nuo Karibų jūros iki Ramiojo vandenyno, teisėtumo.
Praėjusio mėnesio pabaigoje JAV kariškiai rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje surengė dar vieną smūgį ir nukovė du įtariamus narkotikų prekeivius.
Praėjusią savaitę dviejų Trinidado vyrų, pernai žuvusių per smūgį laivui, kuriuo, kariškių teigimu, buvo gabenami narkotikai, giminaičiai padavė JAV vyriausybę į teismą dėl neteisėto nužudymo. Tai pirmoji tokia byla prieš D. Trumpo administraciją dėl pastarosios vykdomų raketų smūgių Karibų jūroje ir Ramiojo vandenyno rytinėje dalyje.
Ramusis vandenynasJAVNarkotikai
