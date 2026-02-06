JAV žiniasklaida: Trumpas norėjo savo vardu pavadinti oro uostą ir geležinkelio stotį

D. Trumpas, nekilnojamojo turto magnatas, savo vardą užrašęs ant pastatų visame pasaulyje, siekia palikti savo pėdsaką šalyje vykdydamas beprecedentę įvaizdžio ir statybų kampaniją.
Gruodį D. Trumpo parinkta Kenedžio centro – menų komplekso ir memorialo prezidentui Johnui F. Kenedy – valdyba balsavo už tai, kad jis būtų pervadintas į „Trampo-Kenedžio centrą“.
Be to, jis užsimanė pastatyti „Nepriklausomybės arką“, panašią į Triumfo arką Paryžiuje, ir pradėjo naujos Baltųjų rūmų pokylių salės statybą, nugriaudamas istorinio pastato rytinį sparną, kad atlaisvintų tam vietos.
Tačiau D. Trumpo akiratyje yra ir Niujorko Pensilvanijos stotis bei Vašingtono Daleso tarptautinis oro uostas, pranešė CNN ir NBC.
Remdamosi neįvardytais šaltiniais, žiniasklaidos priemonės pranešė, kad D. Trumpas pasiūlė susitarti ir už sulaikyto finansavimo, skirto Niujorko infrastruktūros projektui, atlaisvinimą gauti Niujorko senatoriaus Chucko Schumerio sutikimą traukinių stotį ir oro uostą pervadinti jo vardu.
Ch. Schumeris atmetė pasiūlymą, pranešė transliuotojai. Pasak CNN, toks pasiūlymas buvo pateiktas praėjusį mėnesį.
Niujorkas ir Naujasis Džersis šiuo metu bylinėjasi dėl 16 mlrd. dolerių užblokuotų federalinių lėšų, kurios turėjo būti panaudotos abi vietoves sujungsiančiam tuneliui.
D. Trumpo veiksmai, kuriais jis siekia įamžinti savo vardą ir atvaizdą visame valdžios aparate, neturi precedento. Pastatai ir infrastruktūra paprastai pavadinami prezidentų vardais, kai jie baigia eiti pareigas arba miršta, kad būtų išvengta atviro politizavimo.
Iždo departamentas patvirtino pranešimus, kad buvo parengti proginės 1 JAV dolerio monetos su D. Trumpo atvaizdu projektai, nors yra net įstatymai, draudžiantys ant pinigų dėti pareigas einančio ar gyvo prezidento atvaizdą.
Atstovų Rūmų narys iš Niujorko Jerry Nadleris bandymą pervadinti Daleso oro uostą ir Pensilvanijos stotį pavadino „reketu“.
Ketvirtadienį D. Trumpas taip pat pristatė vyriausybinę interneto svetainę, kurioje siūlomi pigūs receptiniai vaistai, pavadintą „TrumpRx“.