Jungtinės Tautos skelbia apie netikėtą sprendimą: švelnins humanitarines sankcijas Šiaurės Korėjai

Prieš tai JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija tokias išimtis blokavo, be kita ko, argumentuodama, kad Šiaurės Korėjos valdžia pagalbos siuntas gali panaudoti ne pagal paskirtį. Pietų Korėjos vyriausybė mano, kad humanitarinė pagalba turi būti užtikrinta nepaisant politinių sąlygų.
Minėtos iniciatyvos, kurioms suteiktos išimtys, anot „Korea Herald“, yra pagalbos projektai, kuriuos vykdo Pietų Korėja, JAV bei tarptautinės organizacijos. Dėl Pchenjano branduolinio ginklo programos ir rimtų žmogaus teisių pažeidinėjimų Šiaurės Korėjai taikomos plačios JT sankcijos.
Humanitarinė padėtis Šiaurės Korėjoje lieka įtempta.
„Prieiga prie maisto produktų ir toliau yra problema“, – lankydamasi Seule sakė JT specialioji pranešėja žmogaus teisių situacijos Šiaurės Korėjoje klausimu Elizabeth Salmon.
Remiantis pernai paskelbta JT ataskaita, beveik 46 proc. Šiaurės Korėjos gyventojų kenčia neprievalgį.