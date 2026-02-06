Lenkiją drebina beprecedentis skandalas: už kritiką D. Trumpui – griežtas JAV signalas

T. Rose paskelbė, kad JAV „nebebendraus, nepalaikys kontaktų ir nesidalins informacija“ su kairiųjų pažiūrų politiku.
W. Czarzasty, vienas iš kairiųjų partijų lyderių vyriausybėje, pareiškė, kad nepalaikys JAV prezidento Donaldo Trumpo nominacijos Nobelio taikos premijai.
Politikas savo pareiškimą argumentavo tuo, kad D. Trumpas pakankamai nepripažino Lenkijos karių vaidmens JAV karinėse misijose ir dėl „instrumentinio kitų teritorijų, tokių kaip Grenlandija, traktavimo“.
T. Rose savo pranešime platformoje X pareiškė, kad W. Czarzasty „tapo rimta kliūtimi“ JAV ir Lenkijos vyriausybės santykiams.
„Mes neleisime niekam pakenkti santykiams tarp JAV ir Lenkijos arba nepagarbiai elgtis su D. Trumpu, kuris padarė tiek daug Lenkijai ir lenkų tautai“, – pabrėžė ambasadorius.
Lenkijos vyriausybės vadovas Donaldas Tuskas sureagavo į T. Rose pareiškimą platformoje X: „Pone ambasadoriau T. Rose, sąjungininkams reikėtų gerbti (vienas kitą – red. past.), o ne moralizuoti vieni kitiems.“
JAV ambasadorius Lenkijoje atšovė, kad nors pats D. Tuskas yra „pavyzdinis sąjungininkas“, W. Czarzasty komentarai „gali būti labai žalingi jūsų vyriausybei“.
T. Rose įspėjo, kad įžeidinėti D. Trumpą, kurį įvardijo kaip „geriausią draugą, kurį Lenkija kada nors turėjo Baltuosiuose rūmuose“, yra „paskutinis dalykas“, kurį turėtų daryti bet koks lenkų lyderis.
Apkaltino ryšiais su Rusija
Lenkijos prezidento Karolio Nawrockio biuras antradienį, dar prieš kylant šiam skandalui, pareiškė, kad W. Czarzasty gali turėti „socialinių ir verslo ryšių“ su Rusija.
Artimas D. Trumpo sąjungininkas K. Nawrockis šią savaitė sušaukė Nacionalinio saugumo tarybos posėdį, kuriame trečiadienį bus aptarta galimybė prisijungti prie D. Trumpo vadinamosios Taikos tarybos.
Tarybos susitikimo dienotvarkėje – ir W. Czarzasty, kuris pats pranešė dalyvausiąs posėdyje, „rytinių verslo ir socialiniai ryšių“ aptarimas. Pats kairiųjų pažiūrų politikas atmetė kaltinimus ryšiais su Rusija ir Baltarusija.
W. Czarzasty pažymėjo, kad jo nuomonė dėl JAV prezidento nominacijos Nobelio taikos premijai nesikeis.
„D. Trumpas nevertas Nobelio taikos premijos. Jis reprezentuoja galios politiką ir naudodamasis jėga siekia tranzakcijų politikos“, - pažymėjo jis.
Jis pridūrė, kad tokia politika „dažnai reiškia tarptautinės teisės pažeidimą“ ir paneigė kaltinimus dėl tariamų ryšių su Rusija ar Baltarusija.
W. Czarzasty pažymėjo, kad nepaisant diplomatinių iššūkių, jis toliau laikysis savo nuomonės: gerbs JAV kaip saugiausią sąjungininkę, bet nesitaikstys su gaunama kritika.
Naujienų agentūra „The Associated Press“ pažymi, kad šis ginčas iliustruoja sudėtingą Lenkijos padėtį tarp Europos sąjungininkų ir galingiausio sąjungininko – JAV.
Nuo D. Trumpo atėjimo į valdžią Lenkija balansuoja tarp Briuselio interesų ir Vašingtono lūkesčių.
Varšuva iki šiol tai darė leisdama D. Tuskui tvarkyti Europos Sąjungos reikalus, o K. Nawrockiui – palaikyti ryšius su D. Trumpu.
Lenkijos opozicinė partija „Teisė ir teisingumas“, kuri remė K. Nawrockį prezidento rinkimuose, siekia silpninti D. Tusko koalicijos partnerius. Šalies parlamento rinkimai numatyti kitais metais.
