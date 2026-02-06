Maskvoje pašautas aukšto rango Rusijos karininkas

Sunkius nusikaltimus tiriantis Rusijos tyrimų komitetas pranešė, kad „nenustatytas asmuo keletą kartų šovė“ į generolą V. Aleksejevą, einantį aukštas pareigas Rusijos generaliniame štabe.
Įtariamasis iš įvykio vietos pabėgo, o generolui suteikiama pagalba ligoninėje, savo pranešime pridūrė komitetas.
Pranešime jokios informacijos apie įtariamąjį nepateikiama.
„Atliekami tyrimo veiksmai ir naudojamos operatyvinės paieškos priemonės, siekiant nustatyti asmenį ar asmenis, susijusius su minėto nusikaltimo padarymu“, – kalbėjo Rusijos tyrimų komiteto atstovė Svetlana Petrenko.
Kaip nurodyta V. Aleksejevo biografijoje internete, jis eina Rusijos generalinio štabo pirmojo pavaduotojo pareigas.
Jis vadovavo žvalgybos operacijoms per Rusijos intervenciją Sirijoje, siekdamas tuometinį lyderį Basharą al Assadą.
Jis taip pat buvo išsiųstas derėtis su samdinių grupuotės „Wagner“ vadovu Jevgenijumi Prigožinu, kai šis 2023 m. mėgino sukilti prieš Rusijos karinę vadovybę.
Nuo 2022 m. vasario mėn., kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, buvo nužudyta keletas Rusijos aukšto rango karininkų. Už kai kuriuos nužudymus atsakomybę prisiėmė Kyjivas.
Per vieną tokių incidentų žuvo generolas Igoris Kirilovas, kai jam išėjus iš daugiabučio namo Maskvoje sprogo užminuotas motoroleris. Ukrainiečiai pripažino, kad šį išpuolį organizavo būtent jie.
Praėjusį mėnesį Rusijos teismas kalėjimo skyrė iki gyvos galvos bausmę Uzbekistano piliečiui už 2024 m. nužudytą Rusijos kariuomenės radiologinės, cheminės ir biologinės gynybos pajėgų vadą.