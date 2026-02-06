Norvegijoje pradėtas tyrimas dėl buvusio premjero Th. Jaglando ryšių su J. Epsteinu

Norvegų laikraštis „VG“, nurodydamas į praėjusį penktadienį JAV Generalinės prokuratūros paskelbtus J. Epsteino dokumentus, pranešė, kad Th. Jaglandas palaikė glaudų kontaktą su nuteistu seksualiniu nusikaltėliu. Jis esą kartą prašė amerikiečio finansinės paramos butui įsigyti. Tai komentuodamas, Th. Jaglandas laikraščiui tikino, kad visas paskolas savo nekilnojamajam turtui gavo iš Norvegijos banko DNB.
Remiantis JAV Generalinės prokuratūros paviešintais dokumentais, Th. Jaglandas 2018 m. lankėsi pas J. Epsteiną Niujorke, o 2015 ir 2018 m. – jo bute Paryžiuje. 2014 m. buvęs ministras pirmininkas, atstovavęs socialdemokratinei Darbo partijai, be to, planavo atostogas su šeima J. Epsteino saloje, tačiau kelionė galiausiai buvo atšaukta.
Th. Jaglandas 1996–1997 m. vadovavo Norvegijos vyriausybei, o nuo 2009 iki 2019 m. buvo Europos Tarybos generalinis sekretorius. Th. Jaglandas, be to, nuo 2009 iki 2015 m. buvo Norvegijos Nobelio komiteto, kuris kasmet sprendžia, kam atiteks prestižinė Nobelio taikos premija, pirmininkas. Sekmadienio vakarą Th. Jaglandas laikraščiui „Aftenposten“ pripažino „padaręs klaidų, vertindamas“ J. Epsteiną.
JAV Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį paskelbė daugiau kaip 3 mln. J. Epsteino bylos dokumentų, įskaitant elektroninius laiškus, nuotraukas ir vaizdo įrašus. Juose vėl paminėta daugybės žinomų asmenų pavardžių.
JAV multimilijonierius J. Epsteinas daugelį metų vadovavo seksualinio išnaudojimo tinklui, kurio aukomis tapo dešimtys jaunų moterų ir nepilnamečių merginų.
2019 m. buvo oficialiai pripažinta, kad jis mirė Niujorko kalėjimo kameroje, būdamas 66 metų amžiaus, nurodant, kad jo mirties priežastis buvo savižudybė.
J. Epsteino bylos dokumentuose šmėžuoja ir Pasaulio ekonomikos forumo (PEF) prezidento Børge Brendės, kuris taip pat yra iš Norvegijos, pavardė. PEF paskelbė tirsianti jo ryšius su seksualiniu nusikaltėliu.
PEF nori aiškumo dėl B. Brendės dalyvavimo „trijuose verslo pietuose su Jeffrey‘iu Epsteinu ir vėlesnės komunikacijos elektroninio paštu bei SMS“, pranešė organizacija. Rizikos komitetas nusprendė pradėti „nepriklausomą tyrimą“.
B. Brendė ilgą laiką buvo Norvegijos konservatorių partijos parlamentaras bei aplinkos, prekybos ir užsienio reikalų ministras. Nuo 2017 m. jis yra PEF, kuris kasmet sausio mėnesį organizuoja garsųjį susitikimą Davose, prezidentas.