Prabilo apie naujausią D. Trumpo administracijos užmojį: finansuos dešinės pakraipos analitinius centrus

Aukšto rango Valstybės departamento pareigūnė Sarah Rogers gruodį vyko į Europą susitikti su įtakingais dešiniojo sparno analitiniais centrais ir kalbėjosi su Nigelo Farage‘o populistinės partijos „Reform UK“ svarbiausiais veikėjais apie finansavimą skirtą „amerikietiškų vertybių“ skleidimui, laikraščiui sakė trys su situacija susipažinę šaltiniai.
Pasak jų, šis finansavimas siejamas su 250-osiomis JAV nepriklausomybės metinėmis, kurios bus minimos vėliau šiais metais.
Anot britų laikraščio, tikėtina, kad tokie planai dar labiau pagilins JAV sąjungininkių nerimą, ypač centro kairės vyriausybių, pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės leiboristų.
Šiuo metu šalį valdanti partija gali nerimauti, kad JAV vyriausybės pinigai bus skiriami jos politikai žlugdyti.
Tuo metu vienas JAV pareigūnas pabrėžia, kad ši programa yra savotiška ankstesnių Valstybės departamento projektų, kuriais finansavimas būdavo skiriamas konkrečioms iniciatyvoms užsienyje, versija. Pasak jo, tikėtina, kad daugiausiai dėmesio sulauks projektai Londone, Paryžiuje, Berlyne ir Briuselyje.
FT primena, kad D. Trumpo administracija pastaruoju drastiškai mažina tarptautinę paramą įvairioms programoms, skirtoms remti gerą valdyseną, žmogaus teises ir demokratijos sklaidą, o S. Rogers su „Reform UK“ atstovais susitiko JAV aktyviai kritikuojant ilgametes JAV sąjungininkes Europoje.
Kaip anksčiau rašė ELTA, neseniai D. Trumpo administracija pristatė JAV nacionalinio saugumo strategiją, kurioje užsipuolama dabartinė Europos politika. Teigiama, kad žemynas susiduria su „realia ir akivaizdžia civilizacijos išnykimo perspektyva“ dėl, be kita ko, imigracijos politikos, „laisvo žodžio cenzūros ir politinės opozicijos slopinimo“.
