Žvalgyba praneša, kad demografinė padėtis Rusijoje blogėja labai sparčiai. Jaunesnių nei 35 metų gyventojų dalis, kuri siekė 55 proc. 1990 m., sumažėjo iki 40 proc. 2025 m.
Po 2020 m. šio mažėjimo tempai dar paspartėjo, tad žvalgyba daro išvadą, kad, jei ši tendencija išliks, iki 2040 m. jaunimo Rusijoje liks tik apie 30 proc.
Ypač didelį nerimą kelia staigus vyrų populiacijos mažėjimas. Jauni vyrai masiškai miršta arba emigruoja, todėl vyresnėse amžiaus grupėse ima dominuoti moterys. Ekspertų teigimu, 2040 m. vidutinis Rusijos gyventojas bus 50–55 metų moteris.
Jaunų vyrų trūkumas ne tik ribos ekonominį aktyvumą, bet taip pat kels grėsmę šalies gebėjimui išlaikyti stiprią kariuomenę ir stabilią pramonę.
Be to, keisis socialinė struktūra: didės medicininės ir socialinės pagalbos pagyvenusiems žmonėms poreikis, o valdžia bus priversta skirti daugiau lėšų pensijoms ir sveikatos apsaugai.
Žvalgyba pažymi, kad karas Ukrainoje dar labiau spartina demografinę krizę.
Masiniai karo nuostoliai tarp karinio ir darbingo amžiaus vyrų, didėjantis neįgalumas ir emigracija galiausiai suformuos „tuščią“ amžiaus grupę.
Teigiama, kad dėl karo tūkstančiai darbingo amžiaus vyrų žūsta arba tampa neįgalūs, o labiausiai išsilavinusi ir jauna visuomenės dalis paliko šalį, bėgdama nuo mobilizacijos.
Tuo tarpu šalyje negimsta pakankamai vaikų, nes potencialūs tėvai yra fronte arba užsienyje.
Žvalgyba paaiškino, kad karas ne tik šiandien sekina Rusijos išteklius, bet ir faktiškai „sterilizuoja“ tautą, atimdamas iš jos galimybes dinamiškai vystytis ateinančiais dešimtmečiais.
Šiuo metu Rusija užtikrintai juda link „pasaulinių senelių namų“ statuso — su agresyvia ideologija, bet be fizinės jėgos ją įgyvendinti.
„Pagyvenusių moterų visuomenės“ formavimasis Rusijoje neišvengiamai sukels tektoninius vidaus politikos pokyčius.
Šalyje augs socialinis konservatyvumas, nes senstanti ir pažeidžiama visuomenė reikalaus ne inovacijų, o „kietos stabilumo“ ir esamos tvarkos išsaugojimo.
Ekonominis atsinaujinimas taip pat taps neįmanomas dėl jaunų specialistų ir novatorių stokos.
Žvalgyba pažymi, kad vartotojų paklausa persikels į medicinos ir socialinės apsaugos sritis, didindama biudžeto naštą, kuri jau dabar išsekinta karinių išlaidų.
Rusijademografijajaunimas
Rodyti daugiau žymių