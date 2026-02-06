S. Lavrovas sureagavo į pasikėsinimą prieš Rusijos generolą: įvardijo tariamą kaltininką

Ukrainai kaltę dėl šio „teroristinio išpuolio“ suvertęs S. Lavrovas komentaruose televizijai apkaltino Kyjivą bandymu sužlugdyti derybas dėl Rusijos pradėto karo pabaigos.
Kaip skelbta, Rusijos kariuomenės generolas V. Aleksejevas buvo pašautas penktadienį ryte Maskvos daugiabučiame name. Vyras buvo skubiai nugabentas į ligoninę.
Sunkius nusikaltimus tiriantis Rusijos tyrimų komitetas pranešė, kad „nenustatytas asmuo keletą kartų šovė“ į generolą V. Aleksejevą, einantį aukštas pareigas Rusijos generaliniame štabe.
Įtariamasis iš įvykio vietos pabėgo, o generolui suteikiama pagalba ligoninėje, savo pranešime pridūrė komitetas.
Pranešime jokios informacijos apie įtariamąjį nepateikiama.
Kaip nurodyta V. Aleksejevo biografijoje internete, jis eina Rusijos generalinio štabo pirmojo pavaduotojo pareigas.
Jis vadovavo žvalgybos operacijoms per Rusijos intervenciją Sirijoje, siekdamas tuometinį lyderį Basharą al Assadą.
Jis taip pat buvo išsiųstas derėtis su samdinių grupuotės „Wagner“ vadovu Jevgenijumi Prigožinu, kai šis 2023 m. mėgino sukilti prieš Rusijos karinę vadovybę.
Nuo 2022 m. vasario mėn., kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, buvo nužudyta keletas Rusijos aukšto rango karininkų. Už kai kuriuos nužudymus atsakomybę prisiėmė Kyjivas.
RusijaSergejus Lavrovasgenerolai
