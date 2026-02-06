Žiniasklaida: F. Merzas kovo pradžioje Vašingtone susitiks su D. Trumpu

F. Merzas kovo 3 d. susitiks su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose, rašo vokiečių leidinys „Welt“. Tai būtų trečiasis kanclerio vizitas JAV sostinėje nuo kadencijos pradžios 2025 m. kovą.
Vizitas vyktų tvyrant transatlantinei įtampai, pirmiausiai – dėl Vašingtono pretenzijų į Grenlandiją. Kitą savaitę Miuncheno saugumo konferencijoje laukiama JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio.
F. Merzas su prisistatymo vizitu lankėsi Vašingtone 2025 m. birželio 6 d. Antrą kartą jis ten vyko rugpjūčio viduryje kartu su kitais Europos lyderiais po to, kai D. Trumpas Aliaskoje susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.