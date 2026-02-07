Po internete paplitusio skandalingo D. Trumpo įrašo – JAV prezidento reakcija

Ši iškarpa buvo 62 sekundžių trukmės vaizdo įrašo pabaigoje. Jame jis dalijosi teiginiais apie rinkėjų sukčiavimą 2020 m. prezidento rinkimuose. Vėliau vaizdo įrašas buvo pašalintas.
Penktadienį kalbėdamas su žurnalistais, D. Trumpas, paklaustas, ar ketina atsiprašyti, atsakė: „Aš nepadariau klaidos“.
Jis pridūrė, kad matė tik vaizdo įrašo pradžią, prieš tai, kai jį paskelbė vienas iš jo darbuotojų, ir nežinojo, kad jame yra toks Obamų vaizdavimas.
Respublikonų senatorius Timas Scottas tai apibūdino kaip „rasistiškiausią dalyką, kurį mačiau iš šių Baltųjų rūmų“.
Baltieji rūmai iš pradžių gynė šį vaizdo įrašą kaip „internetinį memą“ ir kritikams liepė „nutraukti dirbtinį pasipiktinimą“.
Tačiau po aršios reakcijos, įskaitant kelių respublikonų senatorių, įrašas buvo pašalintas iš D. Trumpo „Truth Social“ paskyros, o Baltųjų rūmų pareigūnas pareiškė, kad darbuotojas „klaidingai“ paskelbė šį įrašą.
Vaizdo įrašas, primenantis rasistines karikatūras, kuriose juodaodžiai lyginami su beždžionėmis, atrodo, paimtas iš X įrašo, kurį spalio mėnesį pasidalijo konservatyvus memų kūrėjas „Xerias“.
Tame vaizdo įraše taip pat vaizduojami keli kiti žinomi demokratai kaip gyvūnai, įskaitant Niujorko atstovę Alexandrią Ocasio-Cortez, Niujorko merą Zohraną Mamdani ir buvusią valstybės sekretorę Hillary Clinton.
D. Trumpo pirmtakas Baltuosiuose rūmuose Joe Bidenas taip pat vaizduojamas kaip bananą valganti beždžionė.
Obamų šeimyna šio vaizdo įrašo dar nepakomentavo.
Šis vaizdo įrašas buvo vienas iš dešimčių, per naktį paskelbtų D. Trumpo „Truth Social“ paskyroje.
„Aš žiūriu tūkstančius dalykų“, – penktadienį sakė prezidentas, būdamas „Air Force One“ lėktuve, ir pridūrė, kad, pažiūrėjęs tik dalį vaizdo įrašo, „perdavė jį žmonėms, kurie paprastai žiūri visą vaizdo įrašą“.
Jis sako, kad jam patiko vaizdo įrašo žinia apie rinkėjų sukčiavimą, bet jei jo darbuotojai būtų peržiūrėję visą vaizdo įrašą, „tikriausiai jie būtų turėję pakankamai proto jį pašalinti“.
„Mes jį pašalinome, kai tik apie jį sužinojome“, – pridūrė jis.
D. Trumpas sulaukė kritikos ir iš savo partijos narių.
Pietų Karolinos respublikonas ir D. Trumpo sąjungininkas senatorius Scottas parašė, kad „meldžiasi, jog tai būtų melas, nes tai rasistiškiausias dalykas, kurį mačiau iš šių Baltųjų rūmų“.
„Prezidentas turėtų tai pašalinti“, – pridūrė jis.
Kitas respublikonas, Niujorko atstovas Mike'as Lawleris, pavadino šį įrašą „neteisingu ir neįtikėtinai įžeidžiančiu – nesvarbu, ar tai buvo tyčinis veiksmas, ar klaida“ ir sakė, kad „jis turėtų būti nedelsiant pašalintas ir už tai turėtų būti atsiprašyta“.
Kritika tęsėsi net ir po to, kai įrašas buvo pašalintas.
Johnas Curtis, respublikonų senatorius iš Jutos, socialiniuose tinkluose parašė, kad vaizdo įrašas yra „akivaizdžiai rasistinis ir nepateisinamas“.
„Jis niekada neturėjo būti paskelbtas ar paliktas paskelbtas taip ilgai“, – rašė jis.
Pasak CBS, Floridos atstovas Byronas Donalds – ilgametis D. Trumpo rėmėjas, kandidatuojantis į gubernatoriaus postą – po vaizdo įrašo paskelbimo paskambino į Baltuosius rūmus ir jam buvo pasakyta, kad tai buvo darbuotojo, „nuvylusio prezidentą“, darbas.
BBC kreipėsi į Baltuosius rūmus, prašydama paaiškinti, kiek žmonių turi prieigą prie prezidento paskyros ir koks yra įrašų patvirtinimo procesas.
Anksčiau tą pačią dieną BBC atsiųstame pareiškime Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt teigė, kad vaizdo įrašas yra „internetinis memas, kuriame prezidentas D. Trumpas vaizduojamas kaip džiunglių karalius, o demokratai – kaip „Karaliaus liūto“ personažai“.
„Prašome nutraukti dirbtinį pasipiktinimą ir rašyti apie tai, kas iš tiesų svarbu Amerikos visuomenei“, – pridūrė ji.
Prieš tai, kai vaizdo įrašas buvo pašalintas, Derrickas Johnsonas, Nacionalinės spalvotųjų žmonių pažangos asociacijos (NAACP) prezidentas, pavadino jį „atgrasiu ir visiškai paniekintinu“ ir apkaltino D. Trumpą bandymu nukreipti visuomenės dėmesį nuo J. Epsteino bylos ir „greitai žlungančios ekonomikos“.
Benas Rhodesas, buvęs B. Obamos Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo patarėjas strateginės komunikacijos klausimais, sakė: „Tegul D. Trumpą ir jo rasistinius pasekėjus persekioja mintis, kad ateities amerikiečiai Obamas laikys mylimomis asmenybėmis, o jį – dėme ant mūsų šalies.“
„Prezidento elgesys yra bjaurus, – rašė Kalifornijos gubernatoriaus Gavino Newsomo biuras X. – Kiekvienas respublikonas turi tai pasmerkti. Dabar.“
Obamų klipas buvo pridėtas prie minutės trukmės vaizdo įrašo pabaigos, kuriame buvo pateikti teiginiai apie balsavimo sąmokslą Mičigane per 2020 m. prezidento rinkimus. Šie teiginiai buvo paneigti kaip dalis „Dominion Voting System“ sėkmingų civilinių teisinių veiksmų prieš kai kurias žiniasklaidos bendroves.
D. Trumpas jau kurį laiką kritikuoja ir rengia kitokio pobūdžio puolimus prieš B. Obamą.
Prieš savo pirmąją prezidento kadenciją D. Trumpas reguliariai skelbdavo melagingus teiginius, kad Havajuose gimęs B. Obama iš tiesų gimė Kenijoje ir todėl neturėjo teisės būti prezidentu.
Vėliau jis pripažino, kad B. Obama gimė JAV.
Parengta pagal BBC inf.
Barackas ObamaDonaldas Trumpas (Donald Trump)JAV
