Po pasikėsinimo į aukšto rango Rusijos pareigūną – Ukrainos žinia

Ukraina neigia kokiu nors būdu dalyvavusi pasikėsinime į Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos (GRU) vadovo pavaduotojo generolo Vladimiro Aleksejevo gyvybę, praneša naujienų portalas „TVP World“.
V. Aleksejevas buvo pristatytas į ligoninę po to, kai penktadienį viename daugiabutyje šiaurės vakarinėje Maskvos dalyje į jį buvo paleista keletas šūvių. Nežinomas užpuolikas iš įvykio vietos pabėgo.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas suorganizavus šį pasikėsinimą apkaltino Ukrainą, be jokių įrodymų pareikšdamas, kad operacijos tikslas buvo sabotuoti vykstančias taikos derybas.
Po to, kai 2022 m. prasidėjo karas, Ukrainos karinė žvalgyba prisiėmė atsakomybę už keleto aukšto rango Rusijos karininkų nužudymą. Kai kurie iš nužudytųjų buvo įtraukti į viešai skelbiamą Ukrainos priešų sąrašą.
Tačiau Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha duodamas interviu naujienų agentūrai „Reuters“ sakė, kad Ukraina nieko bendra su šiuo įvykiu neturi. „Mes nežinome, kas nutiko tam generolui – galbūt tai buvo pačių rusų vidiniai tarpusavio nesutarimai“, – tvirtino jis.
Rusijos laikraščiai ir interneto svetainės remdamiesi liudytojų pasakojimais pranešė, kad penktadienį 7 val. vietos laiku, V. Aleksejevui išėjus iš buto viename Maskvos daugiabučiame name, jam į nugarą buvo paleista keletas šūvių.
GRU pavaduotojas buvo sunkiai sužeistas, tačiau Kremlius pareiškė, kad tikisi, jog jis išgyvens ir pasveiks. Rusijos laikraštis „Kommersant“ šeštadienį pranešė, kad V. Aleksejevui buvo sėkmingai atlikta operacija ir jis atgavo sąmonę, tačiau tebėra prižiūrimas medikų.
Remdamasis tyrimui artimu šaltiniu, dienraštis taip pat pranešė, kad „netrukus bus apklausti“ du įtariamieji. Nei dienraštis, nei Kremlius nepatvirtino, ar įtariamieji buvo sulaikyti.
Būdamas antruoju pagal pareigas Rusijos GRU karininku, V. Aleksejevas buvo įsivėlęs į keletą įvykių, sulaukusių didelio tarptautinio dėmesio.
JAV generolui pritaikė sankcijų dėl Rusijos kibernetinio kišimosi į 2016 m. JAV prezidento rinkimus.
Dėl buvusio Rusijos agento Sergejaus Skripalio ir jo dukters apnuodijimo 2018 m. Anglijos Solsberio mieste sankcijas jam buvo įvedusi ir ES.
V. Aleksejevo viršininkas, GRU vadovas admirolas Igoris Kostiukovas, vadovavo Rusijos delegacijai Abu Dabyje vykusiose derybose su Ukraina. Po ketvirtadienį pasibaigusio paskutinio derybų raundo Kremlius pareiškė, kad jos buvo konstruktyvios ir bus tęsiamos.
UkrainaRusijapasikėsinimas nužudyti
