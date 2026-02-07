V. Zelenskis papasakojo, kaip V. Putinas bando nusipirkti D. Trumpo lojalumą

Kaip praneša UNIAN korespondentas, apie tai V. Zelenskis pasakė bendraudamas su žurnalistais.
Ukrainos vadovas pažymėjo, kad yra tikimybė, jog JAV ir Rusija pasirašys dokumentus.
„Mes nežinome visų jų dvišalių ekonominių ar verslo susitarimų, bet apie tai gaunama viena ar kita informacija. Pavyzdžiui, žvalgyba man parodė vadinamąjį „Dmitrijevo paketą“, kurį jis rodė JAV, – jo apimtis yra apie 12 trilijonų dolerių. Tai tarsi ekonominio bendradarbiavimo tarp JAV ir Rusijos paketas“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Kaip pažymėjo Ukrainos vadovas, tenka girdėti apie tokių ar panašių dvišalių dokumentų tarp JAV ir Rusijos galimybę.
„Taip pat yra įvairių signalų žiniasklaidoje ir ne tik, kad ten taip pat gali būti klausimų, susijusių su Ukraina. Pavyzdžiui, su mūsų suverenitetu, su Ukrainos saugumu. Mes aiškiai parodome, kad Ukraina netgi neparems galimų tokių šalių susitarimų apie mus be mūsų“, – pareiškė V. Zelenskis.
Parengta pagal „Unian“ inf.
Volodymyras ZelenskisVladimiras Putinassankcijos Rusijai
