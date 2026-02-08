Iranas tvirtina neatsisakysiąs urano sodrinimo

„Iranas sumokėjo labai didelę kainą už savo taikią branduolinę programą ir urano sodrinimą“, – Teherane vykusiame forume kalbėjo Abbasas Araghchi.
„Kodėl mes taip atkakliai reikalaujame sodrinimo ir nesutinkame jo atsisakyti, net jei mums bus primestas karas? Nes niekas neturi teisės mums diktuoti“, – sakė jis praėjus dviem dienoms po susitikimo su JAV pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu Omane.
Jis taip pat pareiškė, kad Iranas nesibaimina JAV karinių pajėgų Persijos įlankoje.
„Jų karinis dislokavimas regione mūsų negąsdina“, – sakė A. Araghchi po to, kai S. Witkoffas apsilankė regione esančiame JAV lėktuvnešyje „Abraham Lincoln“.
Pagrindiniai JAV prezidento Donaldo Trumpo derybininkai su Iranu – S. Witkoffas ir jo žentas Jaredas Kushneris – šiuo metu Arabijos jūroje dislokuotame atominiame lėktuvneįyje apsilankė šeštadienį, pranešė JAV kariuomenė.
Socialiniame tinkle S. Witkoffas rašė, kad lėktuvnešis ir jo smogiamoji grupė „užtikrina mūsų saugumą ir palaiko prezidento Trumpo žinią apie taiką per jėgą“.
Irano užsienio reikalų ministras A. Araghchi šeštadienį pareiškė besitikintis, kad derybos su Jungtinėmis Valstijomis netrukus bus atnaujintos, bet pakartojo Teherano „raudonąsias linijas“ ir perspėjo apie pasekmes, jei JAV pultų jo šalį.