Ministras: Iranas abejoja JAV požiūrio į derybas rimtumu

Kalbėdamas Teherane vykusioje konferencijoje, kurioje dalyvavo AFP korespondentai, A. Araghchi teigė, kad Vašingtono tęsiamos sankcijos Iranui ir neseniai dislokuotos karinės pajėgos „kelia abejonių dėl kitos šalies požiūrio rimtumo ir pasirengimo dalyvauti tikrose derybose“.
„Mes atidžiai stebime situaciją, vertiname visus signalus ir nuspręsime, ar tęsti derybas“, – sakė jis.
Penktadienį JAV ir Iranas pirmąkart po ilgo laikotarpio surengė derybas, kurios vyko Omane.
Po jų A. Araghchi teigė, kad nors diskusijos Muskate buvo „netiesioginės“ ir vyko Omanui tarpininkaujant, tai buvo „galimybė“ pasisveikinti su JAV delegacija. Jis derybas pavadino „gera pradžia“, tačiau pabrėžė, kad „pasitikėjimui sustiprinti dar prireiks daug laiko“.
Pasak ministro, abi pusės susitarė „netrukus“ surengti kitą derybų raundą, tačiau jo data dar nėra nustatyta.
Iranas siekia, kad JAV panaikintų šaliai taikomas ekonomines sankcijas mainais už, pasak A. Araghchi, „pasitikėjimą stiprinančių priemonių, susijusių su branduoline programa“.
Vakarų šalys ir Izraelis, laikomas vienintele branduolinį ginklą turinčia Artimųjų Rytų šalimi, teigia, kad Iranas siekia pasigaminti branduolinę bombą. Islamo respublika tai neigia.
„Jie bijo mūsų atominės bombos, nors mes jos nesiekiame. Mūsų atominė bomba – tai galia pasakyti „ne“ didžiosioms valstybėms“, – sakė A. Araghchi.
JAV dislokavo karines pajėgas regione po to, kai Iranas gruodžio pabaigoje ėmėsi griežtų priemonių prieš gyventojus, išėjusius į gatves dėl šalies ekonominių problemų.
Irano valdžios institucijos pripažino, kad per neseniai vykusius protestus žuvo 3 117 žmonių, ir sekmadienį paskelbė 2 986 aukų sąrašą su pavardėmis, kurio, kaip teigia valdžios institucijos, daugumą sudaro saugumo pajėgų nariai ir nekaltos aukos.
Tarptautinės organizacijos tvirtina, kad aukų skaičius yra kur kas didesnis.
Protestus Irane nuo pradžios stebinti Žmogaus teisių aktyvistų naujienų agentūra (HRANA) JAV teigia, kad, patvirtintais duomenimis, žuvo viso 6 961 žmogus, dauguma aukų – protestuotojai. Agentūra sakė tirianti dar 11 630 mirties atvejų. Ji taip pat suskaičiavo, kad buvo suimta daugiau nei 51 tūkst. žmonių.