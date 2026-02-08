PasaulisĮvykiai

Policija: užsidegė Šveicarijos baro gaisro aukoms skirtas memorialas

2026 m. vasario 8 d. 13:44
Policija pranešė, kad sekmadienį anksti ryte užsidegė memorialas, skirtas tragiško Naujųjų metų gaisro Šveicarijoje aukoms atminti. Vyksta tyrimas.
Sausio 1 d. paryčiais slidinėjimo kurorto Kran Montana bare „Le Constellation“ kilęs gaisras nusinešė 41 gyvybę. Sužeidimų patyrė 115 žmonių, daugiausia paauglių ir jaunuolių.
Laikinas memorialas su daugybe gėlių, žvakių ir užuojautos žinučių įrengtas netoli tragedijos vietos. Pasak vietos policijos, jis užsidegė sekmadienį apie 6 val. ryto.
„Ugniagesiai ugnį greitai numalšino“, – platformoje „X“ pranešė Valė policija.
Policijos teigimu, tyrimas pradėtas siekiant išsiaiškinti, kas sukėlė gaisrą memoriale, kuris ilgą laiką stovėjo tiesiai priešais sudegusį barą, bet neseniai buvo perkeltas šiek tiek toliau.
Šveicarijos visuomeninio transliuotojo RTS sekmadienį parodytose nuotraukose matyti pajuodęs baltos spalvos iglaus formos brezentas, ištiestas virš memorialo, kad apsaugotų jį nuo nepalankių oro sąlygų.
 
