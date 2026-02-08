Tailande renkamas naujas parlamentas, vyksta referendumas dėl naujos konstitucijos rengimo

Kaip pranešama, referendumo siūlymo tikslas – padaryti pietryčių Azijos šalies politinę sistemą demokratiškesnę ir sumažinti nerenkamų institucijų įtaką.
Remiantis apklausomis, rinkėjai palankiausiai vertina reformų siekiančią Liaudies partiją (PP), kuri yra Konstitucinio Teismo panaikintos partijos „Judėkime pirmyn“ (angl. Move Forward) įpėdinė.
Liaudies partiją į rinkimus veda 38 m. verslininkas Natthapongas Ruangpanyawutas.
Politikos apžvalgininkų nuomone, net ir laimėjusi rinkimus Liaudies partija gali neateiti į valdžią kaip ir 2023-aisiais, kadangi jai suformuoti vyriausybę gali sutrukdyti įtakingos institucijos ir konservatyvios elito grupės.
Reikšmingų rezultatų gali pasiekti įtakinga partija „Pheu Thai“ ir konservatorių partija „Bhumjaithai“, kuriai vadovauja dabartinis premjeras Anutinas Charnvirakulas. Prognozuojama, kad rinkimai bus laimėti maža persvara, tad laukia sudėtingos derybos dėl koalicijos. Parlamento žemieji rūmai turi 500 vietų.
Tailande pastaraisiais metais vyrauja didelis politinis nestabilumas. A. Charnvirakulas – jau trečias vyriausybės vadovas per dvejus metus. Pirmalaikius rinkimus jis paskelbė gruodį, kai Tailandas buvo įsitraukęs į ginkluotą pasienio konfliktą su kaimynine Kambodža.
Tai buvo antras smurto protrūkis per kelis mėnesius maždaug 800 km ilgio pasienyje, kilęs iš dalies dėl ilgalaikio neišspręsto sienos klausimo. Gruodžio pabaigoje buvo sudarytos netvirtos paliaubos.
Rinkimų apylinkės užsidarys 17 val. vietos laiku (12 val. Lietuvos laiku). Išankstiniai rezultatai turėtų būti paskelbti netrukus po balsavimo. Oficialaus visų rezultatų patvirtinimo gali tekti laukti keletą savaičių.