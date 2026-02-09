Dėl J. Epsteino skandalo atsistatydino Norvegijos ambasadorė

M. Juul buvo ambasadorė Jordanijoje ir Irake. Jos ryšiai su nuteistu JAV pedofilu J. Epsteinu atskleidė „rimtą klaidą priimant sprendimus“, sakoma Norvegijos užsienio reikalų ministro Espeno Bartho Eidės sekmadienį paskelbtame pareiškime. – Tokioje situacijoje sunku atkurti pasitikėjimą, būtiną šiam darbui“.
Todėl M. Juul sprendimas yra teisingas, sakė E. Barthas Eide.
Norvegė ir jos vyras, buvęs aukščiausio rango diplomatas Terje Rød-Larsenas, patiria spaudimą po to, kai buvo paviešinti nauji dokumentai seksualinio nusikaltėlio J. Epsteino byloje.
Teigiama, kad du poros vaikai buvo įtraukti į susikompromitavusio finansininko testamentą, kiekvienam iš jų skiriant po 5 mln. dolerių. Teigiama, kad J. Epsteinas jį pasirašė prieš pat savo mirtį kalėjime.
M. Juul anksčiau Norvegijos žiniasklaidoje teigė, kad su J. Epsteinu susipažino diplomatiniame kontekste ir vėliau su juo bendravo minimaliai. Ji sakė, kad labai gailisi dėl savo ryšių su juo.
Jos vyras atsiribojo nuo J. Epsteino 2020 m., apibūdindamas savo ryšius su verslininku kaip „rimtą klaidą“. Norvegijos žiniasklaidos teigimu, T. Rød-Larsenas su J. Epsteinu palaikė „asmeninius finansinius santykius“.
Po praėjusios savaitės atskleidimų M. Juul iš pradžių buvo suspenduota. Užsienio reikalų ministerija dabar tiria, ką ambasadorė žinojo apie J. Epsteiną, kaip ir kokiu mastu ji su juo bendravo, taip pat siekia nustatyti, kokių „tolesnių pasekmių“ M. Juul dėl to gali sulaukti.
Kol kas ji tebedirba Užsienio reikalų ministerijoje.
Diplomatė ir jos vyras – ne vieninteliai norvegai, kuriems sukėlė rūpesčių naujų J. Epsteino bylų paviešinimas. Dokumentuose taip pat minimi kronprincesė Mette Marit, buvęs ministras pirmininkas Thorbjørnas Jaglandas ir Pasaulio ekonomikos forumo vadovas Børge Brende.