J. D. Vance‘as viceprezidentas lankosi Armėnijoje ir Azerbaidžane

J. D. Vance‘as yra aukščiausio rango JAV pareigūnas, apsilankęs Armėnijoje, kur jis, kaip tikimasi, taip pat turėtų suteikti impulsą svarbaus projekto, skirto regiono kelių ir geležinkelių infrastruktūrai gerinti, įgyvendinimui.
Jo vizitas į Armėniją, kuri dar neseniai buvo artima Rusijos sąjungininkė, vyksta tuo metu, kai Maskvos įtaka regione po 2022 m. invazijos į Ukrainą yra sumenkusi.
2025 m. rugpjūčio mėnesį aukščiausiojo lygio susitikime Baltuosiuose rūmuose JAV prezidentas Donaldas Trumpas tarpininkavo sudarant Armėnijos ir Azerbaidžano susitarimą, kuriuo abi šalys įsipareigojo atsisakyti pretenzijų į viena kitos teritoriją ir susilaikyti nuo jėgos naudojimo.
Pastaraisiais metais dvi ilgametės priešininkės kariavo du karus dėl Kalnų Karabacho regiono. Galiausiai 2023 m. Azerbaidžanas per žaibišką karinę operaciją užėmė kalnuotą teritoriją ir nutraukė tris dešimtmečius trukusį armėnų separatistų valdymą.
Pirmadienį J. D. Vance‘as surengs derybas su Armėnijos ministru pirmininku Nikolu Pašinianu, pranešė premjero biuras. O antradienį jis vyks į Azerbaidžano sostinę Baku.
JAV valstybės departamentas pareiškė, kad šis vizitas „paspartins prezidento Donaldo Trumpo taikos pastangas ir paskatins „Trumpo tarptautinės taikos ir klestėjimo kelią“ (TRIPP)“.
TRIPP yra siūlomas kelių ir geležinkelių koridorius, kuris sujungtų Azerbaidžaną su jo Nachičevanės eksklavu, atskirtu nuo pagrindinės šalies teritorijos per Armėniją, ir kartu integruotų regioną į platesnį rytų-vakarų prekybos kelią, jungiantį Centrinę Aziją ir Kaspijos jūros baseiną su Europa.
Atskleista nedaug J. D. Vance‘o programos detalių, tačiau vizitas vyksta Vašingtonui siekiant didesnės diplomatinės ir ekonominės įtakos Pietų Kaukaze, keičiantis regiono pusiausvyrai.
Daugiau kaip 20 Armėnijos žmogaus teisių grupių išsiuntė atvirą laišką, kuriame J. D. Vance‘as raginamas padėti išlaisvinti Azerbaidžano kalėjimuose kalinamus armėnus, o pabėgėliai iš Kalnų Karabacho pirmadienį Jerevane planuoja surengti mitingą ir paraginti J. D. Vance‘ą reikalauti jų išlaisvinimo.
Sakartvelas – kadaise buvęs pagrindinis Vašingtono sąjungininkas regione – J. D. Vance‘o kelionės metu bus aplenktas.
JAV ir Sakartvelo ryšiai pašlijo po to, kai JAV pareigūnai pareiškė, kad Tbilisis nusigręžia nuo demokratijos ir linksta link Rusijos, dėl to Vašingtonas sustabdė dvišalės strateginės partnerystės susitarimo galiojimą.
