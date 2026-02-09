J. Epsteino bendrininkė G. Maxwell atsisakė atsakyti į JAV Kongreso komiteto klausimus

Anot jų, Gh. Maxwell advokatai pareiškė Atstovų Rūmų komitetui, kad ji yra pasirengusi duoti parodymus, jei prezidentas Donaldas Trumpas iš pradžių suteiks jai malonę.
Gh. Maxwell, kuri šiuo metu atlieka 20 metų įkalinimo bausmę už mergaičių pardavinėjimą gėdą užsitraukusiam finansininkui J. Epsteinui, vaizdo ryšiu iš kalėjimo turėjo būti apklausiama Atstovų Rūmų Priežiūros komiteto posėdyje.
Nors po naujausio vyriausybinių dokumentų apie J. Epsteiną paviešinimo JAV nesitikima naujų baudžiamųjų persekiojimų, daugybė politinių ir verslo lyderių atsidūrė skandalo centre arba atsistatydino, paaiškėjus jų ryšiams su nuteistu seksualiniu nusikaltėliu.
Respublikonų vadovaujamas Atstovų Rūmų Priežiūros komitetas tiria J. Epsteino ryšius su įtakingais veikėjais ir tai, kaip buvo tvarkoma informacija apie jo nusikaltimus.
2008 m. J. Epsteinas buvo nuteistas už nepilnametės įtraukimą į prostituciją. Jo platūs ryšiai su pasaulio turtingaisiais ir galingaisiais, ypač po to, kai 2009 m. jis buvo paleistas į laisvę, tapo politiniu sprogimu visame pasaulyje. Jis mirė kalėjime 2019 m., laukdamas teismo proceso dėl prekybos vaikais, ir jo mirtis buvo pripažinta savižudybe.
Gh. Maxwell advokatai spaudė Kongresą suteikti jai teisinę neliečiamybę, kad ji galėtų liudyti apklausoje, tačiau įstatymų leidėjai atsisakė. Nepasiekusi to, jos teisininkų komanda sakė, kad ji pasinaudos Penktąja pataisa, leidžiančia asmeniui neliudyti prieš save.
„Tolimesni veiksmai tokiomis aplinkybėmis būtų tik grynas politinis teatras“, – laiške teigė jos advokatai.
Nors apklausa turėjo vykti už uždarų durų, Atstovų Rūmų narys demokratas Ro Khanna paskelbė laišką su klausimais, kuriuos ketina užduoti Gh. Maxwell, net jei ši atsisakys į juos atsakyti. Kai kurie iš jų liečia D. Trumpo santykius su J. Epsteinu ir Gh. Maxwell. Kituose kalbama apie keturis „sąmokslininkus“, taip pat apie dar 25 vyrus, kurie, kaip įtariama, „seksualiai išnaudojo nepilnametes Epsteino saloje“.
Praėjusiais metais Gh. Maxwell buvo perkelta į švelniausio režimo kalėjimą Teksase po to, kai du kartus susitiko su generalinio prokuroro pavaduotoju Toddu Blanche‘u, anksčiau dirbusiu D. Trumpo asmeniniu advokatu.
Pats D. Trumpas buvo ilgametis J. Epsteino draugas, tačiau jis nebuvo pakviestas liudyti Priežiūros komitetui, kuriam vadovauja jo paties Respublikonų partijos nariai. D. Trumpas nėra kaltinamas kokiais nors nusikaltimais, susijusiais su J. Epsteino veikla.
Komitetas taip pat turėtų apklausti buvusį prezidentą Billą Clintoną ir jo žmoną, buvusią valstybės sekretorę Hillary Clinton – abu jie yra demokratai. Clintonai pareiškė norą, kad jų parodymai būtų skelbiami viešai ir respublikonai negalėtų jų politizuoti.
Jeffrey EpsteinasJAV KongresasJungtinės Amerikos Valstijos (JAV)
Rodyti daugiau žymių