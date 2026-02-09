J. Epsteino skandalas: Škotijos leiboristų lyderis ragina K. Starmerį atsistatydinti

„Reikia baigti blaškymąsi, vadovybė Dauning Stryte turi pasikeisti“, – sakė A. Sarwaras pirmadienį spaudos konferencijoje Glazge. Jis pavadino K. Starmerį „padoriu žmogumi“, kuris savo gyvenimą paskyrė tarnystei šaliai. Tačiau esą „padaryta per daug klaidų“.
K. Starmeris jau kurį laiką patiria didelį spaudimą, nes buvusį leiboristų ministrą Peterį Mandelsoną paskyrė Jungtinės Karalystė ambasadoriumi JAV – nors žinojo, kad šis po J. Epsteino nuteisimo 2008 m. ir toliau palaikė ryšį su seksualiniu nusikaltėliu. P. Mandelsonas kaltinamas perdavęs J. Epsteinui konfidencialią vyriausybės informaciją ir priėmęs iš jo pinigų.
Dėl to opozicija, o taip pat jo paties Leiboristų partijos nariai reikalauja K. Starmerio atsistatydinimo. A. Sarwaras yra iki šiol aukščiausias leiboristų atstovas, paraginęs britų premjerą trauktis.
K. Starmeris atmeta atsistatydinimą. Jis atsiprašė J. Epsteino aukų už P. Mandelosno paskyrimą.
„Ministras pirmininkas koncentruojasi į savo uždavinius“, – pirmadienį patvirtino jo atstovas. Pats K. Starmeris, vyriausybės šaltinių duomenimis, darbuotojams Dauning Stryte sakė, kad „tikrai“ tęs darbą.
Sekmadienį atsistatydino K. Starmerio štabo vadovas Morganas McSweeney‘is, pataręs K. Starmeriui paskirti prieštaringai vertinamą P. Mandelsoną, o kitą dieną atsistatydino ir jo komunikacijos vadovas Timas Allanas, išdirbęs šiame poste vos kelis mėnesius.
Jeffrey EpsteinasKeiras StarmerisJungtinė Karalystė
Rodyti daugiau žymių