JT griežtai pasmerkė laisvės atėmimo bausmę Jimmy Lai

Didžiosios Britanijos pilietis ir dabar jau nebeegzistuojančio laikraščio „Apple Daily“ įkūrėjas J. Lai gruodžio mėnesį buvo pripažintas kaltu dėl raginimo užsienio šalims taikyti sankcijas Honkongui ir dėl esą „perversmą skatinančių“ straipsnių publikavimo savo laikraštyje.
Pirmadienį Honkongo teismas jam skyrė griežčiausią bausmę pagal Pekino nustatytą nacionalinio saugumo įstatymą.
„Jimmy Lai yra leidėjas, nuteistas 20 metų kalėti už naudojimąsi tarptautinės teisės saugomomis teisėmis“, – savo pareiškime sakė JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras Volkeris Turkas.
„Šis sprendimas parodo, kaip neaiškios ir pernelyg plačios Honkongo nacionalinio saugumo teisės aktų nuostatos gali būti aiškinamos ir taikomos pažeidžiant Honkongo tarptautinius įsipareigojimus dėl žmogaus teisių apsaugos“, – pridūrė jis.
JT žmogaus teisių komisaras ragino nedelsiant atšaukti nuosprendį.
„Šis nuosprendis turi būti nedelsiant panaikintas dėl nesuderinamumo su tarptautine teise“, – pabrėžė V. Turkas.
Žmogaus teisių organizacijos pasmerkė 78-erių J. Lai skirtą įkalinimą kaip „faktiškai mirties bausmę“ ir spaudos laisvės nykimo mieste simbolį.
V. Turkas pirmadienį prašė „Jimmy Lai nedelsiamo paleidimo humanitariniais sumetimais, atsižvelgiant į jo garbų amžių, sveikatą ir daugiau nei ketverių metų, kuriuos jis jau praleido kalėjime, poveikį“.
Vadina platesnių represijų dalimi
Ilgą laiką rakštimi Pekinui buvęs J. Lai buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn pagal nacionalinio saugumo įstatymą, kurį Kinija įvedė Honkonge 2020 m. po didžiulių demokratijos šalininkų protestų.
JT žmogaus teisių biuras atkreipė dėmesį, kad nuo įstatymo įsigaliojimo spaudos laisvė Honkonge „smarkiai pablogėjo“, buvo uždaryta daug nepriklausomų žiniasklaidos priemonių, suimta kelios dešimtys žurnalistų.
„Tai yra dalis platesnių represinių tendencijų Honkonge“, – sakė V. Turkas.
Leidinys „Apple Daily“ buvo priverstas uždaryti po policijos reidų 2021 m.
Aštuoni kiti kaltinamieji, tarp jų šeši „Apple Daily“ vadovai, pirmadienį buvo nuteisti iki 10 metų kalėjimo. Visi jie kaltę pripažino.
Iki šio mėnesio pradžios Honkonge už įvairius su nacionaliniu saugumu siejamus nusikaltimus buvo suimti 386 žmonės, iš kurių 176 buvo nuteisti.
V. Turkas pakartojo savo raginimą „nedelsiant paleisti pagal šiuos įstatymus savavališkai sulaikytus asmenis ir panaikinti arba pakeisti šiuos įstatymus, kad jie atitiktų tarptautinius standartus“.
Jis pabrėžė esantis pasirengęs „konstruktyviai bendradarbiauti su Honkongo valdžios institucijomis, siekdamas suderinti teisės aktų sistemą su tarptautine teise“.
Kaip rašė ELTA, J. Lai teismo procesas ne kartą sulaukė tarptautinės kritikos, ypač Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas per prezidento rinkimų kampaniją sakė, kad nori išlaisvinti J. Lai iš kalėjimo.
Kritikai šią bylą apibūdino kaip politiškai motyvuotą, pažeidžiančią spaudos ir piliečių laisves Kinijos specialiajame administraciniame regione.
Honkongo vyriausybė atmeta šiuos teiginius, teigia, kad byla nesusijusi su spaudos laisve ir skirta tik užtikrinti įstatymų vykdymą.