Lenkijos kraštutinės dešinės aktyvistui pateikti kaltinimai dėl grasinimų D. Tuskui

R. Bakiewiczui pareikšti trys kaltinimai, be grasinimų Lenkijos premjerui apimantys ir raginimus pakenkti jo bendražygiams, sakė prokuratūros atstovas spaudai Mateuszas Martyniukas.
Praėjusių metų spalio 11 d. R. Bakiewiczas sakė kalbą Varšuvoje vykusiame pagrindinės opozicinės jėgos – socialiai konservatyvios Teisės ir teisingumo (PiS) partijos – mitinge. Renginio metu jis viešai kritikavo premjerą ir jo aplinką dėl Lenkijos imigracijos politikos, kuri, R. Bakiewiczo nuomone, teikė pirmenybę Vokietijos ir pačių migrantų interesams.
Prokuratūros teigimu, R. Bakiewiczas ragino „jėga nuversti“ šalies premjerą, naudodamas metaforas, kurios aiškiai asocijavosi su žmogžudyste ir masiniais žudymais. Pagal Lenkijos įstatymus už šį nusikaltimą gresia iki trejų metų laisvės atėmimo bausmė.
Antrasis kaltinimas susijęs su premjero viešu žeminimu, vadinant jį „išdaviku“, „bailiu“ ir „Vokietijos tarnu“, už ką R. Bakiewiczui gali būti skirta iki dvejų metų laisvės atėmimo arba laisvės apribojimo bausmė.
Prokurorai taip pat apkaltino R. Bakiewiczą etninės ir rasinės neapykantos kurstymu, nukreiptu prieš Vokietijos piliečius ir imigrantus, už kurį jam gresia iki trejų metų laisvės atėmimo bausmė.
M. Martyniuko teigimu, R. Bakiewiczas neprisipažino padaręs nusikaltimus ir atsisakė pateikti paaiškinimus. Tačiau jis kalbėjo su prie prokuratūros pastato susirinkusiais savo rėmėjais, vadino kaltinimus „absurdiškais“ ir esą pažeidžiančiais jo teisę į žodžio laisvę.
„Teisinėje valstybėje už grasinimus ir agresiją asmenims tenka prisiimti atsakomybę“, – komentuodamas R. Bakiewiczui pateiktus kaltinimus pirmadienį rašė vyriausybės atstovas spaudai Adamas Szlapka.