Meksika išsiuntė į Kubą du laivus su humanitarine pagalba

Siunta, kurią sudaro 814 tonų pagalbos, atvyksta tuo metu, kai Meksika svarsto, kaip aprūpinti Kubą nafta, išvengiant JAV prezidento Donaldo Trumpo, pažadėjusio taikyti muitus bet kuriai šaliai, eksportuojančiai naftą į šią salą, bausmės.
Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad du karinio jūrų laivyno laivai, gabenantys atsargas į Kubą, išplaukė sekmadienį ir kelionės tikslą turėtų pasiekti per keturias dienas.
Jie plukdo šviežią pieną ir pieno miltelius, mėsą, pupeles, ryžius ir asmens higienos reikmenis, be to, išsiųsti ruošiamasi dar 1,5 tūkst. tonų pagalbos maistu, pridūrė ji.
Kubos ekonomika, kuri ir taip buvo sunkioje padėtyje, dar labiau nukentėjo, kai jos ilgametė sąjungininkė Venesuela nutraukė naftos tiekimą po to, kai sausio 3 d. JAV kariuomenė Karakase surengė reidą, per kurį N. Maduro ir jo žmona Cilia Flores buvo suimti ir išvežti į Jungtines Valstijas, kur jiems pareikšti kaltinimai dėl narkotikų kontrabandos.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas išreiškė norą bendradarbiauti su laikinąja vadove, buvusia N. Maduro viceprezidente Delcy Rodriguez ir jos komanda, jei ji laikysis Vašingtono nurodymų ir, be kita ko, suteiks prieigą prie didžiulių Venesuelos naftos išteklių, ką ji iki šiol ir darė.
Praėjusią savaitę valstybinė bendrovė „Pemex“ pranešė, kad pernai Meksika į Kubą eksportavo naftos ir naftos produktų už beveik 500 milijonų JAV dolerių – mažiau nei vieną procentą savo bendros produkcijos.