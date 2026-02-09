Nepaisant sąjungininko sulaikymo, Nobelio premijos laureatė M. C. Machado žada grįžti į Venesuelą

„Tai nė kiek neturi įtakos mano grįžimui. Priešingai“, – žurnalistams Vašingtone sakė ji.
„Aiškiai leidau suprasti, kad prieš grįždama turiu atlikti keletą užduočių, ir kai mes jas atliksime, aš grįšiu į Venesuelą“, – pažymėjo ji.
M. C. Machado, kuri tyliai išvyko iš Venesuelos, kad gruodžio mėnesį Osle galėtų atsiimti Nobelio taikos premiją, nenustatė savo grįžimo laiko.
„Labai aiškiai leidau suprasti, kad ketinu kuo greičiau grįžti į Venesuelą ir prisijungti prie venesueliečių, siekiančių demokratinio perėjimo“, – nurodė ji.
Sekmadienį Karakase kartu su keliais kitais opozicijos veikėjais buvo išlaisvintas buvęs Nacionalinės Asamblėjos vicepirmininkas Juanas Pablo Guanipa, kuris yra artimas M. C. Machado. Tačiau jau po keleto valandų J. P. Guanipą išsivežė smarkiai ginkluoti vyrai, pranešė M. C. Machado, – taip buvo padaryta po to, kai jis viešai pareikalavo demokratinių rinkimų Venesueloje.
Venesuelos laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez išlaisvino šimtus kalinių, kurie buvo pasiųsti už grotų valdant buvusiam prezidentui ir buvusiam jos viršininkui Nicolas Maduro, ir taip pat paskelbė apie planą suteikti visuotinę amnestiją.
Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kuris įsakė surengti sausio 3 d. įvykdytą mirtiną reidą, kurio metu JAV pajėgos sulaikė N. Maduro, sumenkino greitų rinkimų poreikį ir pareiškė, kad jis kontroliuoja Venesuelą priverstiniu D. Rodriguez paklusnumu.
Sekmadienis „buvo kupinas ekstremalių emocijų – daugybės šeimų palengvėjimas, matant grįžusius artimuosius, bet ir šios tironijos reakcija“, – teigė M. C. Machado.
Opozicijos lyderė kalbėjo po susitikimo su ekspertais Amerikos šalių žmogaus teisių komisijos būstinėje.
Ši komisija paskutinį kartą nusiuntė misiją į Venesuelą 2002 m. kai valdžioje buvo N. Maduro kairiųjų pažiūrų pirmtakas Hugo Chavezas. Vėliau jai buvo uždrausta atvykti apžiūrėti sulaikymo centrus ir apklausti opozicijos narius.
Jungtinės Valstijos ilgą laiką gynė opoziciją kaip teisėtus Venesuelos rinkimų nugalėtojus, tačiau D. Trumpas po N. Maduro nušalinimo pareiškė, kad M. C. Machado neturi paramos, jog galėtų valdyti šalį. D. Trumpas pakeitė kursą ir pareiškė paramą M. C. Machado vaidmeniui, kai ji aplankė jį Baltuosiuose rūmuose ir įteikė jam savo Nobelio taikos premiją, kurios jis taip troško.