Siekdami atkurti D. Trumpo sugriautą pasitikėjimą, Grenlandijoje lankosi JAV senatoriai

Amerikos prezidentas savo ne kartą išsakytais grasinimais perimti minimos Danijos teritorijos kontrolę, prireikus – jėga, sukėlė nerimą Europos sąjungininkų gretose. Jis tokius užmojus grindė Rusijos ir Kinijos keliamomis saugumo grėsmėmis.
„Nuo Antrojo pasaulinio karo laikų kurtas pasitikėjimas buvo sugriautas vos keliais sakiniais ir žodžiais“, – spaudos konferencijoje sakė senatorė respublikonė Lisa Murkowski.
„Turime dirbti, kad atkurtume šį pasitikėjimą“, – pridūrė nuosaikių pažiūrų politikė, kurios nuomonė ne kartą susikirto su D. Trumpo.
Delegacija, kurią sudaro L. Murkowski, nepriklausomas senatorius Angusas Kingas bei demokratai Gary Petersas ir Maggie Hassan, apsilankė JAV karinėje bazėje Pitufike ir susitiko su Grenlandijos ministru pirmininku Jensu-Frederiku Nielsenu. Jie taip pat turėtų pasikalbėti su salos užsienio reikalų ministre Vivian Motzfeldt.
Praėjusį mėnesį D. Trumpas atsitraukė nuo grasinimų perimti Grenlandiją, nes su NATO vadovu Marku Rutte sudarė „pagrindų“ susitarimą, kuriuo siekiama užtikrinti didesnę JAV įtaką. Buvo sudaryta JAV, Danijos ir Grenlandijos darbo grupė, siekiant aptarti būdus, kaip patenkinti Vašingtono susirūpinimą keliančius saugumo klausimus Arktyje, tačiau detalės nebuvo paviešintos.
„Turime prezidentą, kuris sugriovė tą pasitikėjimą (…) Manau, kad reikšmingai, ir dabar turime jį atstatyti“, – kalbėjo senatorius demokratas G. Petersas.
„Mes laikome jus draugais. Norime, kad ir jūs laikytumėte mus savo draugais“, – nurodė jis.
Nors Danija ir Grenlandija teigė, kad pritaria D. Trumpo keliamiems saugumo klausimams, jos primygtinai tvirtina, jog suverenitetas ir teritorinis vientisumas yra „raudonoji linija“ diskusijose.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Grenlandija
