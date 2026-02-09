Venesuelos opozicionierė M. C. Machado teigia, kad jos sąjungininkas buvo pagrobtas iškart po paleidimo

Šalies prokuratūra vėliau patvirtino, kad buvęs Nacionalinės Asamblėjos viceprezidentas 61 metų Juanas Pablo Guanipa vėl buvo sulaikytas ir jam bus skirtas namų areštas, nes jis pažeidė paleidimo sąlygas.
J. P. Guanipa bus laikomas namų arešte „siekiant apsaugoti baudžiamąjį procesą“, sakoma pirmadienį paskelbtame prokuratūros pranešime. J. P. Guanipos paleidimo sąlygos dar nėra paviešintos.
M. C. Machado teigė, kad jos artimą sąjungininką sostinėje Karakase pagrobė ginkluoti vyrai, vilkėję civiliais drabužiais ir jėga jį išsivežę. „Reikalaujame nedelsiant jį paleisti“, – parašė ji socialinės žiniasklaidos platformoje X.
J. P. Guanipa buvo paleistas iš kalėjimo sekmadienį kartu su dviem kitais opozicijos veikėjais. Įstatymų leidėjai antradienį ketina balsuoti dėl istorinio amnestijos įstatymo, paveiksiančio per beveik tris dešimtmečius trukusį socialistinį valdymą įkalintus disidentus.
Netrukus po paleidimo J. P. Guanipa aplankė kelis Karakaso sulaikymo centrus, susitiko su politinių kalinių giminaičiais ir kalbėjosi su spaudos atstovais. Anksčiau sekmadienį jis paskelbė vaizdo įrašą socialiniame tinkle X ir parodė, regis, jo paleidimo dokumentus. Jis sakė, kad „10 mėnesių slapstėsi ir beveik devynis mėnesius buvo sulaikytas“ Karakase.
Sekmadienį J. P. Guanipa paragino vyriausybę gerbti 2024 m. prezidento rinkimus, kuriuos, kaip plačiai manoma, laimėjo opozicijos kandidatas Edmundo Gonzalezas Urrutia. Tačiau buvęs Venesuelos lyderis Nicolas Maduro pergalę prisiskyrė sau ir išliko valdžioje iki sausio mėnesio.
M. C. Machado sąjungininkas buvo suimtas 2025 m. gegužę dėl įtariamo sąmokslo pakenkti įstatymų leidžiamosios ir regionų valdžios rinkimams, kuriuos opozicija boikotavo. Jam buvo pateikti kaltinimai terorizmu, pinigų plovimu ir smurto bei neapykantos kurstymu. Iki suėmimo J. P. Guanipa slapstėsi. Pastarąjį kartą jis viešumoje buvo matytas 2025 m. sausį, kai lydėjo M. C. Machado į mitingą prieš N. Maduro.
JAV specialiosios pajėgos sučiupo N. Maduro sausio 3 d., nuo tada valdžia pradėjo po truputį paleisti politinius kalinius. Žmogaus teisių gynimo grupių teigimu, apie 700 žmonių vis dar laukia paleidimo.
Nevyriausybinė organizacija „Foro Penal“ patvirtino, kad sekmadienį buvo paleisti 35 kaliniai, o nuo sausio 8 d. buvo paleista iš viso beveik 400 dėl politinių priežasčių suimtų žmonių.
Įstatymų leidėjai ketina pritarti amnestijos įstatymo projektui, bet didžiausia Venesueloje opozicinė koalicija penktadienį pasmerkė rimtus siūlomų amnestijos priemonių trūkumus.
Laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez, buvusi N. Maduro viceprezidentė, stumia amnestijos įstatymo projektą kaip svarbų susitaikymo kelyje. D. Rodriguez perėmė valdžią Venesueloje su JAV prezidento Donaldo Trumpo pritarimu. JAV lyderis siekia Amerikos prieigos prie didžiausių pasaulyje patvirtintų naftos išteklių. Vykdydama reformas, D. Rodriguez vyriausybė ėmėsi žingsnių atverti naftos pramonę ir atkurti diplomatinius santykius su Vašingtonu, N. Maduro nutrauktus 2019 metais.