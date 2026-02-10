D. Trumpas 2019 m. skundėsi policijai dėl J. Epsteino

D. Trumpas esą tuomet pasakęs, jog „Niujorke žinoma, kad J. Epsteinas yra šlykštus“.
„Ačiū Dievui, kad jį stabdote, visi jau seniai žinojo, kad jis tai daro“, – vietos policijos darbuotojui sakęs dabartinis prezidentas.
Dokumentas pažymėtas 2019 m. spalio vidurio data. Kada tiksliai vyko D. Trumpo pokalbis su policija, neaišku. J. Epsteinas mirė kalėjime 2019 m. rugpjūtį.
Remiantis tyrimo byla, D. Trumpas išmetė J. Epsteiną iš savo klubo ir apie tai informavo policiją.
Tai vėl kelia klausimų dėl to, ką D. Trumpas žinojo apie J. Epsteino veiksmus, o ko ne. Praeityje jis ne kartą neigė žinojęs apie dabar jau mirusio seksualinio nusikaltėlio nusikaltimus. Jau prieš tai viešumoje buvo pasirodžiusios D. Trumpo ir J. Epsteino bendros nuotraukos.
Remiantis paskelbta medžiaga, D. Trumpas tuomet teigė iškart pasišalinęs, kai kartą pamatė J. Epsteiną jaunuolių draugijoje. Jokių papildomų paaiškinimų dėl to Trumpas nepateikė.
Apie kalėjime sėdinčią Ghislaine Maxwell, D. Trumpas, anot dokumentų, yra sakęs, kad ši yra „J. Epsteino parankinė“.
„Ji yra bloga, sutelkite dėmesį į ją“, – teigė jis.
Gh. Maxwell buvo nuteista 2022 m. Būdama ilgametė J. Epsteino patikėtinė, ji parūpindavo jam mergaičių ir jaunų moterų. Ji atlieka 20 metų laisvės atėmimo bausmę ir, žiniasklaidos teigimu, sėdi Teksaso kalėjime.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Jeffrey EpsteinasJungtinės Amerikos Valstijos (JAV)
