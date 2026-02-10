Eurokomisaras A. Kubilius: ES yra mieganti gynybos milžinė, kurią reikia pažadinti

„ES istoriškai yra ekonominė milžinė. Kalbant apie gynybą, Bendrija taip pat yra milžinė, tačiau šiuo metu ji – mieganti milžinė. Per savo vertybes turime ieškoti stiprybės – kartu mes galime pažadinti Europos gynybos milžiną“, – antradienį Europos Parlamento (EP) rūmuose kalbėjo A. Kubilius.
„Mūsų partneriai, JAV, pareiškė, kad jų strateginis prioritetas nuo šiol yra Indijos, Ramiojo vandenyno teritorijos ir visas Vakarų pusrutulis. Jie tai aiškiai pabrėžė savo nacionalinėje gynybos strategijoje prieš dvi savaites“, – teigė eurokomisaras.
Tiesa, kaip teigia Lietuvos deleguotas EK narys, nors tai nereiškia, jog NATO nėra esminė Europos gynybos dalis, ES turi daryti viską, kad visų pirma įgyvendintų savo įsipareigojimus Aljansui ir būtų stipri savarankiškai.
„Dabar JAV tikisi, kad mes prisiimsime atsakomybę dėl savo konvencinės gynybos pajėgumų. Tiesa, tai nereiškia, kad Europa prisiims atsakomybę be NATO. Šis Aljansas yra visų mūsų kolektyvinės gynybos pagrindas ir esminė priežastis, kodėl turime transatlantinius santykius ir stiprų balsą pasaulyje“, – tikino A. Kubilius.
„Taigi, Europos atsakomybė yra stiprinti NATO ir tai daryti, pasirūpinant savo įsipareigojimų Aljansui dalimi. Tai reiškia, kad turime rūpintis savo gynybos poreikiais – šalys narės turi imtis lyderystės, o ES turi jas remti“, – aiškino EK narys.
Ragina mažinti priklausomybę nuo JAV kosmoso, gynybos technologijų srityse
Pasak A. Kubiliaus, Europa šiuo metu yra priklausoma nuo JAV esminėse gynybos srityse.
„Šiuo metu Europa priklauso nuo JAV dėl strateginių įrankių, tokių kaip kosmoso žvalgybos duomenys bei degalų papildymas ore. Mes turime būti pasiruošę šiuos įrankius, kuriuos mums teikia JAV, pakeisti savais – europietiškais. Taip pat turime būti pasiruošę patys stiprinti konvencinę gynybą, kurti pajėgumus tam. Tai yra pirmas žingsnis link mūsų nepriklausomumo“, – tikino eurokomisaras.
Jis taip pat pabrėžė, kad Europai vis dar reikia institucinio organo – Europos gynybos sąjungos, kuri užtikrintų šalių narių bendradarbiavimą šiame sektoriuje.
„Dabartiniame tarptautiniame kontekste, jei Europa nori stiprios gynybos, ji turi skatinti gynybos pramonės gamybą, didinti pajėgumus greičiau ir tai daryti su energija, kokios dar nesame matę. Mūsų gynybos pramonė negali nusileisti šiam istoriniam iššūkiui ir privalo plėsti savo gamybos linijas bei jas naudoti“, – teigė jis.
„Tiesa, kartais atrodo, kad mūsų pramonė dar nėra pasiruošusi didėsiančiai paklausai, todėl sutinku su Prancūzijos prezidentu Macronu ir kviečiu gamintojus didinti savo potencialą ir pajėgumus. Mūsų tikslas – geresnis pasiruošimas gynybai, didesnė galia, daugiau inovacijos bei stipresnis atgrasymas. Didžiausias dividendas, kurį šie žingsniai atneš, yra taika“, – tikino A. Kubilius.
Sieks spartinti raketų tiekimą Ukrainai
ES gynybos bei kosmoso komisaras teigė praėjusią savaitę sukvietęs pirmąjį Tiekimo grandinės saugumo tarybos, kuri stebės Europos pramonės tiekimo grandinių greičio ir dydžio ypatumus, susitikimą, tikino, jog taip pat ketina vykti į vadinamąjį „raketų turą“.
„Kalbėsiu su šalimis narėmis, kaip paspartinti raketų tiekimą Ukrainai ir kaip mums greičiau kaupti savo pačių atsargas“, – aiškino A. Kubilius.
„Dabar ant stalo taip pat guli 60 mlrd. eurų paskola Ukrainos gynybai. Komisija jau aktyviai ruošiasi šios paskolos įgyvendinimui, tad skatinu Parlamentą – duokite mums žalią šviesą, kad galėtume pradėti darbus“, – reziumavo jis.
ELTA primena, kad ES po ilgų diskusijų priėmė sprendimą dėl 90 mlrd. eurų kredito mechanizmo Ukrainai artimiausiems dvejiems metams. Susitarime numatoma 60 mlrd. eurų skirti karinei pagalbai, 30 mlrd. eurų – tiesiogiai Ukrainos biudžeto išlaidoms finansuoti. Palūkanas už paskolą mokės ES.
Ukrainą finansuoti atsisakė trys šalys – Vengrija, Slovakija ir Čekija. Lėšas suteiks likusios 24 iš 27 ES narių.
Prancūzijos reikalavimui, kad ginklai būtų perkami daugiausia iš Ukrainos ir Europos gamintojų, o iš kitų šalių – tik esant neatidėliotinam poreikiui, buvo iš esmės pritarta.
Susitarimas turės būti galutinai patvirtintas šią savaitę Europos Parlamento rūmuose. Pirmąją išmoką pagal šį instrumentą Kyjivas turėtų gauti balandžio pradžioje.
