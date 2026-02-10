Iš Taivano – žinia dėl biuro Lietuvoje pavadinimo

Abi šalys yra partnerės, kurias sieja bendros demokratinės vertybės, o „Taivaniečių atstovybė“ Lietuvoje buvo abipusis sutarimas, spaudos konferencijoje sakė Hsiao.
Praėjusią savaitę Taivane apsilankęs Lietuvos parlamento narys Ruslanas Baranovas sakė, kad žodžio „Taivanas“ vartojimas buvo „taktinė klaida“, tačiau tame „nėra nieko blogo“, pranešė CNA.
Abi šalys ir toliau bendradarbiauja, todėl niekas nesikeičia, pridūrė R. Baranovas.
Hsiao sakė, kad Taivanas ir toliau bendradarbiaus su Lietuva lazerių, puslaidininkių ir finansų srityse. Taivanas taip pat tikisi plėtoti abipusiai naudingus ekonominius ir prekybinius ryšius, kartu stiprinant abiejų šalių demokratinį ekonominį atsparumą.
Taivanas savo atstovybę Vilniuje atidarė 2021 m., o Lietuva 2022 m. įsteigė biurą Taipėjuje.
R. Baranovas buvo įtrauktas į devynių narių delegaciją, sudarytą iš Vidurio bei Šiaurės Europos įstatymų leidėjų. Delegacija susitiko su Taivano vyriausybės nariais aptarti demokratinės pilietinės visuomenės stiprinimo ir atsparių tiekimo grandinių kūrimo su panašaus mentaliteto šalimis.
Įstatymų leidėjai taip pat lankėsi Kinmene, kur susipažino su regiono saugumo padėtimi ir Taivano gynybos strategija.