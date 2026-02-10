JAV Teisingumo departamentas pateikė įstatymų leidėjams neretušuotas J. Epsteino bylas

Epsteino bylų skaidrumo įstatymas (EFTA), kurį Kongresas didžiąja balsų dauguma priėmė lapkričio mėnesį, įpareigojo Teisingumo departamentą paskelbti visus jo turimus dokumentus, susijusius su nuteistu seksualiniu nusikaltėliu.
Jame buvo reikalaujama ištrinti J. Epsteino aukų, kurių, FTB duomenimis, buvo daugiau nei tūkstantis, vardus ir pavardes bei bet kokią kitą jų tapatybę nustatyti padedančią informaciją.
Tačiau jame nurodoma, kad jokie įrašai negali būti „nuslėpti, atidėti ar retušuojami dėl to, kad gali kam nors padaryti gėdą, pakenkti kieno nors reputacijai ar dėl to, kad yra politiškai jautrūs kieno nors atžvilgiu, įskaitant bet kokius vyriausybės pareigūnus, viešus asmenis ar aukštus užsienio pareigūnus“.
Kalifornijos demokratas Ro Khanna yra vienas iš Atstovų rūmų narių, kuriems kyla abejonių dėl kai kurių retušuotų dokumentų, kuriuos paskelbė Teisingumo departamentas.
Keletą pavyzdžių R. Khanna paskelbė savo platformos „Facebook“ paskyroje.
Paskelbtuose failuose užtušuoti 2013 m. sausio 17 d. J. Epsteinui išsiųsto elektroninio laiško siuntėjo vardas ir pavardė.
„Ką tik atvyko nauja brazilė, patraukli ir miela, 9 m.“, – rašoma laiške.
Retušuotas ir 2014 m. kovo 11 d. el. laiško J. Epsteinui siuntėjo vardas.
„Ačiū už smagų vakarą, – rašoma tame laiške. – Tavo mažiausioji buvo kiek padykusi.“
R. Khanna sakė, kad šių elektroninių laiškų siuntėjų vardus būtina atskleisti.
„Šių įtakingų vyrų reputacijos slėpimas yra akivaizdus Epsteino skaidrumo įstatymo pažeidimas“, – teigė jis.
Ryšių su verslo vadovais, politikais, įžymybėmis ir akademiniais sluoksniais turėjęs J. Epsteinas 2019 m. buvo rastas negyvas savo Niujorko kalėjimo kameroje, kur laukė teismo dėl nepilnamečių mergaičių seksualinio išnaudojimo.
Vienintelis asmuo, nuteistas už nusikaltimą, susijusį su J. Epsteinu, yra buvusi J. Epsteino draugė Ghislaine Maxwell. 2021 m. ji buvo nuteista už tai, kad šiam finansininkui parūpindavo nepilnamečių merginų ir šiuo metu atlieka 20 metų laisvės atėmimo bausmę.
Pirmadienį Gh. Maxwell iš kalėjimo davė parodymus Kongresui, bet į jokius klausimus atsakinėti nesutiko, teigdama, kad kalbėtų tik tuo atveju, jei prezidentas Donaldas Trumpas jai suteiktų malonę.
Teisingumo departamentas pareiškė, kad naujų baudžiamųjų bylų pradėti nenumatoma, tačiau šis skandalas jau apjuodino keletą politikos ir verslo lyderių arba privertė juos atsistatydinti, kai dokumentuose buvo atskleisti jų ryšiai su J. Epsteinu.
D. Trumpas keletą mėnesių kovojo, siekdamas užkirsti kelią paviešinti didžiulį dokumentų apie J. Epsteiną, ilgus metus buvusį jo bičiuliu, archyvą, tačiau respublikonų partijos nariai jam pasipriešino ir privertė jį pasirašyti įstatymą, įpareigojantį paskelbti visus dokumentus.
Toks žingsnis atspindėjo intensyvų politinį spaudimą spręsti šią problemą, kurią daugelis amerikiečių, įskaitant paties D. Trumpo rėmėjus, jau seniai įtarė esant priedanga, kuria siekiama apsaugoti turtingus ir įtakingus vyrus iš J. Epsteino aplinkos.