JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as po vizito Armėnijoje atvyko į Azerbaidžaną

Viešnagė rengiama po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pernai tarpininkavo sudarant taikos susitarimą tarp istorinių varžovų Baku ir Jerevano, kurie du kartus kariavo dėl Kalnų Karabacho regiono. Pirmadienį J. D. Vance‘as Jerevane surengė derybas su Armėnijos ministru pirmininku Nikolu Pašinianu, o antradienį Baku susitiko su Azerbaidžano prezidentu Ilhamu Alijevu.
Tikimasi, kad šis vizitas suteiks impulsą transporto susisiekimo linijų projekto, numatančio integruoti abi šalis į naują rytų–vakarų prekybos kelią, įgyvendinimui.
Azerbaidžanas 2023 m. per žaibišką puolimą užėmė Kalnų Karabachą ir nutraukė tris dešimtmečius trukusį armėnų separatistų valdymą. 2025 m. rugpjūtį aukščiausiojo lygio susitikime Baltuosiuose rūmuose D. Trumpas tarpininkavo sudarant Armėnijos ir Azerbaidžano susitarimą, kuriuo abi šalys įsipareigojo atsisakyti pretenzijų į viena kitos teritoriją ir susilaikyti nuo jėgos naudojimo.
J. D. Vance‘as taip pat nurodė, kad derybose su Azerbaidžano lyderiais „neabejotinai bus iškeltas“ klausimas, susijęs su Azerbaidžane kalinamais armėnų separatistų lyderiais.
Praėjusią savaitę Baku karo teismas karo nusikaltimų procese skyrė ilgas bausmes armėnų separatistų lyderiams. Daugiau kaip 20 Armėnijos žmogaus teisių grupių išsiuntė atvirą laišką, kuriame J. D. Vance‘as raginamas padėti išlaisvinti Azerbaidžano kalėjimuose kalinamus armėnus, o pabėgėliai iš Kalnų Karabacho Jerevane surengė mitingą su tokiu pat reikalavimu.
JAV valstybės departamentas teigė, kad vizitas „paspartins prezidento Donaldo Trumpo taikos pastangas ir paskatins „Trumpo tarptautinės taikos ir klestėjimo kelią“ (TRIPP)“. TRIPP yra siūlomas kelių ir geležinkelių koridorius, kuris sujungtų Azerbaidžaną su jo Nachičevanės eksklavu, atskirtu nuo pagrindinės šalies teritorijos per Armėniją, ir kartu integruotų regioną į platesnį rytų–vakarų prekybos kelią, jungiantį Centrinę Aziją ir Kaspijos jūros baseiną su Europa.
Vašingtonas pristatė šį projektą kaip pasitikėjimo stiprinimo priemonę po kelis dešimtmečius trukusio abiejų šalių konflikto. Azerbaidžanas laiko regioninių susisiekimo linijų atidarymą pagrindine visapusiško taikos susitarimo pasirašymo sąlyga.
