PasaulisĮvykiai

Makabriškas ukrainiečio išpuolis: kirviu ir plaktuku uždaužė penkis žmones

2026 m. vasario 10 d. 12:48
Antradienį policija pranešė, kad Ukrainos vakarinėje Rivnės srityje, perkeltųjų asmenų prieglaudoje, 72 metų vyras kirviu ir plaktuku nužudė penkis žmones.
Užpuolimo motyvas neaiškus, tačiau policija teigė, kad tai buvo buitinis konfliktas, peraugęs į buvusios mokyklos pastato, dabar glaudžiančio pabėgėlius iš Rytų ir Vidurio Ukrainos, gyventojų muštynes.
„Kilus ginčui, vyras pradėjo plaktuku ir kirviu daužyti penkis žmones“, – socialiniuose tinkluose pranešė Rivnės srities policija. Užpuolimas įvyko antradienio rytą, pridūrė policija.
„Dėl patirtų sužalojimų penki piliečiai mirė įvykio vietoje: 60 ir 68 metų vyrai, dvi 81 ir 78 metų moterys iš Donecko srities ir 56 metų vyras, gimęs Kirovohrado srityje“.
Policijos paskelbtose nuotraukose matyti didelė skylė duryse, vedančiose į vieną iš kambarių, kraujo pėdsakai ant kirvio bei pastato grindų.
Įtariamasis, pats pabėgėlis iš Ukrainos rytuose esančios Donecko srities, buvo sulaikytas. Pradėtas tyrimas dėl tyčinės žmogžudystės, pranešė generalinė prokuratūra.
 
UkrainaŽmogžudystės

