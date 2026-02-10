Makabriškas ukrainiečio išpuolis: kirviu ir plaktuku uždaužė penkis žmones

Užpuolimo motyvas neaiškus, tačiau policija teigė, kad tai buvo buitinis konfliktas, peraugęs į buvusios mokyklos pastato, dabar glaudžiančio pabėgėlius iš Rytų ir Vidurio Ukrainos, gyventojų muštynes.
„Kilus ginčui, vyras pradėjo plaktuku ir kirviu daužyti penkis žmones“, – socialiniuose tinkluose pranešė Rivnės srities policija. Užpuolimas įvyko antradienio rytą, pridūrė policija.
„Dėl patirtų sužalojimų penki piliečiai mirė įvykio vietoje: 60 ir 68 metų vyrai, dvi 81 ir 78 metų moterys iš Donecko srities ir 56 metų vyras, gimęs Kirovohrado srityje“.
Policijos paskelbtose nuotraukose matyti didelė skylė duryse, vedančiose į vieną iš kambarių, kraujo pėdsakai ant kirvio bei pastato grindų.
Įtariamasis, pats pabėgėlis iš Ukrainos rytuose esančios Donecko srities, buvo sulaikytas. Pradėtas tyrimas dėl tyčinės žmogžudystės, pranešė generalinė prokuratūra.