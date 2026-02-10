Oficialūs rezultatai: per rinkimus Japonijoje S. Takaichi partija laimėjo dviejų trečdalių daugumą parlamente

Šie rezultatai yra geriausi LDP istorijoje ir leidžia pirmajai Japonijos ministrei pirmininkei per ateinančius ketverius metus palikti savo pėdsaką 123 mln. gyventojų turinčioje šalyje.
Vidaus reikalų ministerijos duomenys rodo, kad LDP koalicijos partnerė Japonijos inovacijų partija (JIP) laimėjo 36 vietas, tad valdantysis blokas turės 351 įstatymų leidėją 465 vietų parlamento žemuosiuose rūmuose.
Iki šiol LDP parlamente turėjo tik 198 vietas, o JIP – 34.
Prieš imigraciją nusistačiusi Sanseito partija taip pat padidino vietų skaičių nuo dviejų iki 15, rodo rezultatai.
Dviejų trečdalių dauguma leidžia vyriausybei panaikinti aukštesniųjų rūmų, kuriuose koalicija yra mažumoje, sprendimus. Tai taip pat suteikia S. Takaichi galimybę imtis sudėtingos užduoties – mėginti pakeisti Konstituciją. Ji yra pareiškusi norinti tai padaryti.
Nepaisant to, kad yra pirmoji savo šalyje moteris premjerė, 64 metų S. Takaichi nerodo didelio noro savo vadovavimą sieti su lytimi vyrų dominuojamoje Japonijos politikoje. Oficialūs rezultatai rodo, kad moterų įstatymų leidėjų skaičius sumažėjo nuo 73 iki 68.
Vis dėlto S. Takaichi susidurs su daugybe iššūkių, įskaitant pagalbą namų ūkiams susidoroti su kylančiomis kainomis ir ekonomikos skatinimą. Jos vyriausybė taip pat patiria spaudimą tesėti JAV prezidentui Donaldui Trumpui duotus pažadus investuoti apie 550 mlrd. dolerių Jungtinėse Valstijose. Atsižvelgdama į populistinės Sanseito partijos iškilimą, S. Takaichi taip pat pažadėjo sugriežtinti imigracijos taisykles.
Santykiai su Kinija irgi įtempti, ypač kai S. Takaichi lapkritį užsiminė, kad Japonija galėtų įsikišti karinėmis priemonėmis, jei Pekinas bandytų jėga užimti Taivaną. Tai supykdė Kiniją, demokratiškai valdomą salą laikančią savo teritorija. Pirmadienį Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas dar kartą paragino Japoniją atsiimti savo komentarus.
S. Takichi taip pat nori, kad Japonija, artima JAV sąjungininkė, padidintų išlaidas gynybai.