R. Kadyrovas pirmą kartą prabilo apie avariją, į kurią pateko jo sūnus

Apie tai, remdamasi Rusijos žiniasklaida, praneša „RBC-Ukraina“.
R. Kadyrovas pažymėjo, kad pasitelkus dirbtinį intelektą „bet kuris žmogus gali būti apgautas“.
„Visoje šalyje įvyko 128 000 avarijų, žuvo 13 009 žmonės, bet niekam tai nerūpi, niekas nieko nesako. O kažkur pasklidęs gandas apie Kadyrovo sūnaus avariją tapo svarbiausia naujiena pasaulyje“, – susitikime su respublikos prokuroru Arsanu Adajevu sakė Čečėnijos vadovas.
R. Kadyrovas taip pat paskelbė, kad planuoja sustiprinti kovos su kibernetiniais nusikaltimais, įskaitant melagingų naujienų skleidimą, priemones.
„Kovos su klastotėmis aktualumas užima ypatingą vietą. Ši tema labai svarbi visai šaliai, tačiau nepatikima informacija apie mūsų respubliką dėl kažkokių priežasčių visada sukelia ypatingą ažiotažą žiniasklaidos sferoje“, – sakė jis.
Eismo avarija su R. Kadyrovo sūnumi
Kaip žinoma, apie tai, kad Adamas Kadyrovas pateko į automobilio avariją Grozne, sausio mėnesį pranešė opozicinis „Telegram“ kanalas „Niyso“ ir leidinys „Kavkaz.Realii“, o vėliau šią informaciją išplatino ir kitos žiniasklaidos priemonės.
Buvo pranešta, kad automobilis, kurį vairavo 18-metis Čečėnijos lyderio sūnus, važiuodamas labai dideliu greičiu prarado kontrolę ir rėžėsi į atitvarus. Automobilių kolonos automobiliai, sekę A. Kadyrovo automobilį, susidūrė vienas su kitu. Kiek žmonių per avariją buvo sužeista, nežinoma.
Kaip pranešė leidinys, A. Kadyrovas lėktuvu buvo nuskraidintas gydytis į Maskvą. Anksčiau Čečėnijos valdžia pranešimų apie avariją nekomentavo.