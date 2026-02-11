Bulgariją purtanti istorija – lyg iš siaubo filmo: tokio atvejo istorijoje nėra buvę

Bulgarijos nacionalinės policijos generalinio direktorato direktorius Zahari Vaskovas pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje sakė, kad šios mirtys yra „beprecedentis atvejis“ Bulgarijos istorijoje.
Šių mirčių tyrimas buvo apgaubtas sensacingomis sąmokslo teorijomis, prieštaringais pasakojimais ir įvairiomis spekuliacijomis.
„Gyvenimas mums pateikė daugiau šokiruojančių detalių nei „Tvin Pykso“ serialas, – vietos žiniasklaidai sakė generalinis prokuroras Borislavas Sarafovas, užsimindamas apie 1990-ųjų JAV televizijos dramą.
Byla prasidėjo dar vasario pradžioje, kai trys 45-erių, 49-erių ir 51-erių metų vyrai buvo rasti negyvi sudegusioje trobelėje netoli Petrohano kalnų perėjos, jungiančios Sofijos provinciją su šiaurės vakarų Montanos provincija.
Visi trys turėjo šautines žaizdas galvoje, kurios, kaip teigė teismo medicinos ekspertai, buvo padarytos pačių aukų, iš arti arba iš nedidelio atstumo. Jų teigimu, ant šaunamųjų ginklų rasti DNR pėdsakai priklausė tik mirusiems vyrams.
Sekmadienį policija aptiko dar trijų žmonių – 51-erių, 22-jų metų vyrų bei 15-ikos metų berniuko – kūnus kemperyje Okolčicos kalno viršukalnėje, maždaug 100 km į šiaurę nuo sostinės Sofijos. Šiuos tris asmenis teisėsauga susekė, nes tyrėjai įtarė, kad jie susiję su Petrohano perėjos mirčių atvejais.
„Remiantis [pastarųjų] trijų kūnų autopsijos duomenimis, atrodo, kad greičiausiai buvo įvykdyti du nužudymai ir viena savižudybė“, – antradienį agentūrai AFP pareiškė prokuratūra.
Policijos duomenimis, penki iš mirusiųjų buvo Nacionalinės saugomų teritorijų kontrolės agentūros nariai. Tai nevyriausybinė organizacija, užsiimanti gamtos apsauga. Ši organizacija Petrohano perėjos namelį naudojo kaip būstinę ir taip pat rengė kaimo atostogų stovyklas jaunimui.
Kai kuriuose pranešimuose organizacijos nariai apibūdinami kaip „miškininkai“, kurie daugelį metų patruliavo teritoriją prie Serbijos sienos ir padėjo pasienio policijai. Tuo tarpu teisėsaugos institucijos teigia, kad vyrai buvo susiję su tibetiečių budizmu, ir cituoja vieno nario giminaičių, kuris kalbėjo apie „išskirtinį psichologinį nestabilumą“ grupėje.
Artimieji teigia, kad jie buvo nužudyti, nes matė nusikalstamą veiklą Bulgarijos ir Serbijos pasienyje, kur žmonių kontrabanda ir neteisėta miškų kirtimo veikla nėra retas reiškinys.
Ralitsa Asenova, vieno iš aukų motina, atmetė pranešimus apie įtampą grupėje.
„Jie akivaizdžiai buvo liudininkai kažko. Man tai yra profesionaliai įvykdytas nužudymas“, – sakė ji interviu Bulgarijos televizijos stočiai „Nova“.
Kadangi informacijos yra nedaug, oficialios informacijos trūkumas lėmė dažnai nepagrįstas spekuliacijas internete ir dar labiau sumažino bulgarų pasitikėjimą savo pareigūnais ir valdžios institucijomis. Šalis neturi vyriausybės ir artėja prie aštuntųjų parlamento rinkimų per penkerius metus.
Buvęs prezidentas Rumenas Radevas, pasak jo spaudos tarnybos, šį atvejį pavadino „politiniu šoku ir šalies būklės ženklu“. R. Radevas, kuris praėjusį mėnesį atsistatydino iš valstybės vadovo pareigų po devynerių metų kadencijos, pareiškė užuojautą mirusiųjų šeimoms ir paragino valdžios institucijas išspręsti šią bylą.
„Aš nekomentuosiu šios tragedijos, kurią turi ištirti kompetentingos institucijos. Šių žmogžudysčių priežastys turi būti išaiškintos kuo greičiau, nes visuomenė laukia atsakymų“, – sakė jis.
2024 m. atliktas tyrimas parodė, kad 70 proc. bulgarų tiki sąmokslo teorijomis, o 37 proc. yra nukentėję nuo dezinformacijos.
Parengta pagal „The Guardian“ inf.
BulgarijaŽmogžudystėsKalnai
