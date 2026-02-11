Europolas: konfiskuota 1,2 mlrd. eurų vertės padirbtų pinigų

Pateiktais duomenimis, padirbti pinigai buvo siunčiami paštu. Daugiau kaip 90 proc. siuntų buvo iš Kinijos. Institucija palaiko glaudų kontaktą su Europos Centriniu Banku, kad kartu su atitinkamomis institucijomis Kinijoje pažabotų Europos valiutų klastojimą.
Tyrėjai per šešis mėnesius trukusią operaciją perėmė iš viso 79 paketus su padirbtais pinigais. Vien tik Rumunijos tyrėjai konfiskavo daugiau kaip 4,8 mln. padirbtų banknotų. Be to, jie aptiko sandėlį, kuriame buvo laikoma daugiau kaip 223 tūkst. suklastotų kupiūrų. Šios ir pasiekė šalį iš Kinijos.
Portugalijoje, Didžiojoje Britanijoje ir JAV buvo perimtos trys siuntos su daugiau kaip 220 tūkst. suklastotų monetų – tai pat siųstų iš Kinijos.
Europolo teigimu, pradėta 70 tyrimų prieš prekybą organizuojančias klastotojų gaujas. Ar jau yra sulaikytų asmenų, neskelbiama.
Tyrėjai rado ne tik padirbtų eurų, bet ir JAV dolerių, Didžiosios Britanijos svarų bei Šveicarijos frankų.
Operacija vyko nuo 2025 m. birželio iki lapkričio, ją koordinavo Austrijos, Portugalijos ir Ispanijos policija. Operacijoje dalyvavo institucijos 18-oje šalių.