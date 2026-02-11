Kanados premjeras teigia, kad šalis gedi kartu su Tumbler Ridžu po masinių šaudynių

„Šalis gedi kartu su jumis. Kanada jus palaiko“, – žurnalistams trumpai pakomentavo M. Carney ir pridūrė, kad paprašė septynioms dienoms nuleisti vėliavas visoje šalyje.
Kaip jau skelbta, antradienį per masines šaudynes Tumbler Ridže žuvo devyni žmonės, įskaitant septynis, kurie buvo nušauti vidurinėje mokykloje.
Teigiama, kad įtariamoji nusižudė. Kanados policija informavo, kad iš viso buvo sužeisti 27 žmonės, du iš jų patyrė sunkius sužalojimus, o likę 25 – nekeliančius pavojaus gyvybei.
Policija pranešė antradienio popietę gavusi pranešimą apie šaudynes Tumbler Ridžo vidurinėje mokykloje. Apieškojusi mokyklą, policija rado šešis nušautus žmones. Septintasis asmuo su šautine žaizda mirė pakeliui į ligoninę. Policija gyvenamajame name Tumbler Ridže aptiko dar du lavonus – pareigūnai mano, kad šis namas yra susijęs su incidentu.
Tumbler Ridžas, ramus miestelis, turintis maždaug 2,4 tūkst. gyventojų, yra už daugiau kaip 1,1 tūkst. km į šiaurę nuo Vankuverio, didžiausio Britų Kolumbijos miesto.