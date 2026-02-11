Kanados mokykloje per šaudynes nužudyta mažiausiai 10 žmonių, žiniasklaida skelbia apie įtariamąją moterį

Žudynės įvyko Tumbler Ridžo vietovėje, Britų Kolumbijoje, vaizdingame kalnų slėnio miestelyje Uolinių kalnų papėdėje.
Buvo sužeisti iš viso 27 žmonės, du iš jų patyrė sunkius sužalojimus, dar 25 – nekeliančius pavojaus gyvybei, pranešė Kanados policija.
Kanados žiniasklaida pranešė, kad šaulė buvo rudaplaukė, suknelę vilkėjusi, moteris, tačiau policija antradienį per spaudos konferenciją išsamesnės informacijos apie įtariamosios tapatybę nepateikė.
Policija pranešė antradienio popietę gavusi pranešimą apie šaudymą Tumbler Ridžo vidurinėje mokykloje. Apieškojusi mokyklą, policija rado šešis nušautus žmones. Septintasis asmuo su šautine žaizda mirė pakeliui į ligoninę.
Policija rado dar du lavonus gyvenamajame name Tumbler Ridže. Policija mano, kad namas susijęs su incidentu. Pareigūnai apieško kitus namus bendruomenėje, kad išsiaiškintų, ar nėra kitų su incidentu susijusių vietų.
Tumbler Ridžas, ramus miestelis, turintis maždaug 2400 gyventojų, yra daugiau nei už 1100 kilometrų į šiaurę nuo Vankuverio, didžiausio Britų Kolumbijos miesto.
„Nėra žodžių apsakyti širdgėlai, kurią mūsų bendruomenė patiria šįvakar“, – sakoma Tumbler Ridžo savivaldybės pareiškime.
Kanados ministras pirmininkas Markas Carney sakė esąs sugniuždytas dėl antradienį įvykusių siaubingų šaudynių Britų Kolumbijoje.
Jis socialinėje žiniasklaidoje pareiškė užuojautą „šeimoms ir draugams, per šiuos siaubingus smurto aktus netekusiems artimųjų“.