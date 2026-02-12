Bangladeše sustiprinto saugumo sąlygomis vyksta pirmieji po sukilimo rinkimai

Tai pirmieji rinkimai nuo 2024 m., kai per smurtinį sukilimą buvo nuversta ministrės pirmininkės Sheikh Hasinos vyriausybė ir baigėsi jos 15 metų trukęs valdymas.
Vyriausiasis rinkimų komisaras AMM Nasiras Uddinas rinkimus pavadino vienais reikšmingiausių šalies istorijoje ir paragino politines partijas, kandidatus ir rinkėjus elgtis atsakingai.
„Nuomonių skirtumai yra natūralūs demokratinėje valstybėje. Turėdami tai omenyje, ateikite į rinkimų apylinkes su šventine nuotaika, balsuokite už savo pageidaujamą kandidatą“, – trečiadienį per televiziją kreipdamasis į tautą sakė jis.
Pareigūnas visus paragino pripažinti rezultatus kaip demokratinio proceso dalį ir pridūrė, kad rinkimų rezultatai bus paskelbti iki penktadienio ryto.
Televizija parodė nuo ankstyvo ryto visoje šalyje prie rinkimų apylinkių nusidriekusias rinkėjų eiles, daugybę dislokuotų teisėsaugos pareigūnų.
Rinkimams vadovauja laikinoji Nobelio taikos premijos laureato Muhammado Yunuso vadovaujama administracija, paskirta netrukus po sukilimo.
Vyriausybė dislokavo daugiau nei 900 tūkst. saugumo pareigūnų, įskaitant daugiau nei 100 tūkst. ginkluotųjų pajėgų karių, palaikančių tvarką daugiau nei 43 tūkst. rinkimų apylinkių visoje šalyje.
Pagrindinės varžovės per rinkimus yra Bangladešo nacionalistų partija (BNP), vadovaujama Tarique'o Rahmano, velionio buvusio ministro pirmininko Khaledos Zia sūnaus, ir jos sąjungininkai bei dešiniųjų partijų koalicija, vadovaujama didžiausios šalyje islamo partijos „Jamaat-e-Islami“.
Buvusios ministrės pirmininkės Sh. Hasinos partija buvo pašalinta iš rinkimų, kai laikinoji administracija praėjusių metų gegužę uždraudė jos veiklą, o rinkimų pareigūnai atšaukė jos registraciją. Pati Sh. Hasina buvo diskvalifikuota, kai lapkritį Dakos specialusis teismas ją nuteisė ir skyrė mirties bausmę už jos vaidmenį žiauriai malšinant 2024 m. sukilimą. Jungtinių Tautų duomenimis, žuvo beveik 1400 žmonių.
Teisę balsuoti renkant 300 parlamento narių turi daugiau nei 127 mln. rinkėjų. Tačiau balsavimas vyks tik 299 apygardose, nes rinkimų valdžia sustabdė balsavimą vienoje šiaurinio Šerpuro rajono apygardoje po kandidato mirties.