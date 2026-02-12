Parodė, kaip po avarijos atrodo R. Kadyrovo sūnus

Kaip pranešė „Caucasian Knot“, R. Kadyrovas pirmą kartą paminėjo eismo įvykį, į kurį pateko jo trečiasis sūnus Adamas, ir visus žiniasklaidos pranešimus apie šį incidentą pavadino „suklastotais“.
Čečėnijos lyderis R. Kadyrovas ir toliau neigia pranešimus apie eismo įvykį, į kurį pateko jo trečiasis sūnus Adamas. Jis savo „Telegram“ kanale paskelbė trumpą vaizdo įrašą su sūnumi.
„Vėlyva vakarienė su (...) Čečėnijos lyderio padėjėju Vismuratu Alijevu ir Čečėnijos saugumo tarybos sekretoriumi Adamu Kadyrovu, kuris „prisikėlė“ nepaisant paskutinių gandų“, – parašė R. Kadyrovas po vaizdo įrašu.
43 sekundžių trukmės vaizdo įrašą tariamai nufilmavo pats R. Kadyrovas, tačiau jame jis nepasirodo. Jis nufilmavo save sėdintį prie stalo priešais V. Alijevą ir kalbantį su juo čečėnų kalba. Tada pasigirsta beldimas į duris, ir R. Kadyrovas įleidžia naują žmogų, nukreipdamas kamerą į duris. Abu pasveikina įeinantį Adamą Kadyrovą – jis vilki pilką kamufliažinę uniformą su dviem medaliais ir juodą beretę.
Vaizdo įraše Ramzanas Kadyrovas taip pat ironiškai ištaria žodį „prisikėlęs“, sveikindamas savo sūnų. Tada jis nurodo datą – vasario 10 d. – o Vismuratas Alijevas, pažvelgęs į savo mobiliojo telefono ekraną, nurodo laiką – 19:55. A. Kadyrovas tą patį trumpą vaizdo įrašą taip pat paskelbė savo „Instagram“ istorijoje.
Vaizdo įraše, kuris turėjo įrodyti, kad Adamas Kadyrovas yra gyvas ir sveikas, Čečėnijos lyderio trečiasis sūnus matomas mažiau nei 20 sekundžių: operatorius didžiąją dalį laiko filmuoja Vismuratą Alijevą ir tik keletą kartų trumpai sutelkia dėmesį į A. Kadyrovą. Vienu iš šių momentų, kai A. Kadyrovas jau sėdi prie stalo, kamera nukreipta į jo krūtinę, petį ir dešinę ranką, o jo veidas vos matomas.
Net jei vaizdo įrašas iš tiesų buvo nufilmuotas tą vakarą, kaip teigia su tuo susiję asmenys, A. Kadyrovas nuo sausio 15 d. jau tris su puse savaitės nėra pasirodęs viešumoje ir nėra paskelbęs jokių naujų savo nuotraukų.
A. Kadyrovas dar prieš sulaukdamas 18 metų gavo Rusijos specialiųjų pajėgų universiteto kuratoriaus, Čečėnijos vadovo padėjėjo, Čečėnijos vidaus reikalų ministerijos kuratoriaus, Čečėnijos saugumo tarybos sekretoriaus ir paramos Palestinai kuratoriaus pareigas.
2025 m. rugsėjo 19 d. jo tėvas taip pat pavedė jam prižiūrėti savivaldybių organizacijų nekilnojamojo turto mokesčių mokėjimą. Sausio 9 d. A. Kadyrovas pagrasino Ukrainos prezidentui V. Zelenskiui, kad pristatys jį į Grozną teismui, jei gaus atitinkamą nurodymą iš savo tėvo ar V. Putino.
Parengta pagal „Caucasian Knot“ inf.
Ramzanas KadyrovasVladimiras PutinasČečėnija
Rodyti daugiau žymių